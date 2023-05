Alles schaut nach Hochneukirchen

Die ganze Liga blickt nach Hochneukirchen. Die Vorfreude auf dieses Spiel ist gewaltig. Hochneukirchen gegen Krumbach: Das Derby bringt eine Vorentscheidung im Kampf um den Meistertitel. Der Verlierer ist höchstwahrscheinlich raus. Schon vor drei Wochen „hatten wir die erste Sitzung, wie wir das Spiel organisatorisch abwickeln“, erzählt Hochneukirchen-Sektionsleiter Herbert Stübegger. 500 bis 600 Zuschauer sind bei diesem Duell eigentlich garantiert. Wenn das Wetter (anders als in den letzten Tagen) mitspielt, könnte auch die 1.000 er fallen. Die Parkplatzsuche könnte für den ein oder anderen Fan also zur Geduldsprobe werden.

Die eingefleischten Krumbach-Fans parken das Auto einige hundert Meter entfernt und ziehen mit Trommel und Fahne Richtung Sportplatz. Für Krumbach geht es ganz nebenbei darum, die Scharte aus dem Herbst wiedergutzumachen. Damals ging die Geyer-Elf mit 0:6 unter. „Man of the Match“ war damals Marco Reithofer — ein Krumbacher im Hochneukirchen-Trikot.

Lanzenkirchen spekuliert auf ein Unentschieden

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte heißt es in einem Sprichwort. Oder anders gesagt: Lanzenkirchen könnte mit einer Punkteteilung der beiden Titelkonkurrenten ganz gut leben. Die Violets legten zuletzt mit einem wichtigen 2:1-Sieg in Mönichkirchen vor, wahrend die beiden Rivalen ihre Partien gegen Ternitz und Pottschach verschieben mussten. Am Sonntag (11 Uhr) könnte Lanzenkirchen mit einem Sieg gegen Ternitz den Druck auf Hochneukirchen und Krumbach weiter erhöhen (mit dem Wissen, wie das Top-Duell der Runde einen Tag zuvor ausging).

Der Prügelknabe wurde zum Musterschüler

Abseits des Titelkampfs sorgt Hochwolkersdorf für Schlagzeilen. Das schlechteste Team der Hinrunde ist mittlerweile das beste Team der Rückrunde. Howodo geht somit auch alles klarer Favorit ins Heimspiel gegen den Tabellenletzten Grünbach. Bereits am Freitag duellieren sich Pottschach und Kirchberg. Für die Gäste geht es im Fernduell mit Puchberg - das Match gegen Natschbach wurde am Mittwoch abgesagt - um den Titel des besten Neunkirchner Bezirksteams in der 2. Klasse Wechsel. St. Egyden muss sich wiederum von einer Schmach erholen, verlor jüngst trotz einer 5:0-Führung gegen Puchberg mit 5:7. Wiedergutmachung ist angesagt, aber da wird Mönichkirchen etwas dagegen haben.

Die Runde im Überblick

Freitag, 20.00 Uhr:Pottschach - Kirchberg/We..

Samstag, 17.00 Uhr: St. Egyden/Stfd. - Mönichkirchen, Hochneukirchen - Krumbach.

Sonntag, 11.00 Uhr: Lanzenkirchen - Ternitz; 17.00 Uhr: Hochwolkersdorf - Grünbach.