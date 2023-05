Das große Zittern im Fernduell um den Titel

Der Sieger der 18. Runde heißt SC Lanzenkirchen. Die Violets nahmen Puchberg dank eines 3:1-Sieges endgültig aus dem Aufstiegsrennen. Und am Tag danach verloren sowohl Hochneukirchen, als auch Krumbach. Damit gehen die Top Drei der 2. Klasse Wechsel punktgleich in die letzte Runde. Die beste Ausgangslage hat Hochneukirchen, das das direkte Duell mit Lanzenkirchen fix gewonnen hat und den Vergleich mit Krumbach nach dem 6:0-Sieg im Herbst so gut fix in der Tasche hat.

Der Vorteil greift aber nur, wenn alle drei punktgleich durchs Ziel gehen und bis dahin warten noch vier Spiele. Am Wochenende gastiert Hochneukirchen in Ternitz. Die Stahlstädter haben nach der 0:2-Niederlage in Pottschach etwas gutzumachen und der Leader gewann im Frühjahr erst eines seiner vier Auswärtsspiele. Darüber hinaus muss der USC auf Leistungsträger Balazs Pavlitzky verzichten, dessen Saison wegen einer Knöchelverletzung ziemlich sicher vorbei ist. „Vielleicht wächst ein Spieler, der für ihn reinkommt über sich hinaus“, hofft Sektionsleiter Herbert Stübegger.

Gegen das Team der Stunde

Lanzenkirchen muss zeitgleich den Puchberg-Sieg in Mönichkirchen bestätigen. Der FCM ist so etwas wie das Team der Stunde, verlor nur eine seiner letzten fünf Partien. Zuletzt kam auch Hochneukirchen auf die Abschussliste. Krumbach gewann in den letzten fünf Runden hingegen nur einmal. Am Sonntag geht es gegen Pottschach. Die Rot-Weißen kommen nach dem Derbysieg gegen Ternitz mit neuem Selbstvertrauen.

Das beste Team im Frühjahr ist kurioserweise die schlechteste Mannschaft der Hinrunde. Hochwolkersdorf sammelte 2023 schon 13 Punkte. Auswärts gab es bisher aber nur einen Punkt. „Wir hoffen, dass wir nun in Kirchberg unsere Auswärtsschwäche ablegen können“, blickt Obmann Helmut Rothmann voraus. Grünbach braucht im Kampf gegen die Rote Laterne Punkte. Am Freitag geht es gegen Natschbach. Puchberg spielt im Fernduell gegen Kirchberg um den Status als bestes Neunkirchner Bezirksteam in der 2. Klasse Wechsel. Gegner St. Egyden reist mit zwei Siegen en suite ins Schneebergland.

Die Runde im Überblick

Freitag 19:30 Uhr:Grünbach - Natschbach-L. (Previsic) Samstag 16:30 Uhr:Ternitz - Hochneukirchen (Komar) Puchberg - St. Egyden / Stfd. (Kocaslan) Mönichkirchen - Lanzenkirchen (Gültekin) Kirchberg / We. - Hochwolkersdorf (Schuster) Sonntag 16:30 Uhr:Krumbach - Pottschach (Temizsoy).