Der Favorit will auch in der Fremde überzeugen

Die 4. Runde beginnt am Freitagabend mit einem Bezirksderby. Titelfavorit Bad Erlach durchbrach zuletzt beim 7:1 über Puchberg seine Torflaute. Krumbach unterlag hingegen Grünbach deutlich mit 0:4. Die Rollen sind vor dem Bezirksduell also klar vergeben, vor allem weil die Hausherren weiter mit Ausfällen zu kämpfen haben.

Auf den ersten Dreier der Saison muss Mitfavorit Hochneukirchen warten. Der USC verblüffte vergangene Saison mit einem Traumstart, diesmal gingen die ersten drei Spiele in die Hose: Ein Punkt aus drei Spielen. In St. Egyden soll die Trendwende her. Die Pürzl-Elf verbuchte zuletzt den ersten Erfolg. Die letzten beiden Aufeinandertreffen in der Steinfeld-Gemeinde gewann Hochneukirchen, zuvor tat sich der USC in St. Egyden aber immer wieder schwer.

Außenseitertipp fordert den Phönix aus der Asche

Das Duell des Geheimfavoriten gegen das Sensationsteam steht in Hochwolkersdorf am Programm. Gabor Varga und Co. erlitten zuletzt in Ternitz den ersten Dämpfer - 3:5. Der langjährige Prügelknabe Grünbach ist hingegen plötzlich mehr als konkurrenzfähig - 4:1 gegen Puchberg, 4:0 gegen Krumbach, folgt bei Howodo der nächste Coup?

Trachtig geht es währenddessen am Sonntag in Pottschach zu. Das Match gegen Natschbach steht unter dem Motto „Dress trifft Tracht“. Eine richtige Tendenz wohin es für die beiden Mannschaften in dieser Saison geht, ist noch nicht zu erkennen. Am Papier sind die Pottschacher wohl leicht zu favorisieren.

Puchberg gegen die Krise

Kirchberg kassierte gegen St. Egyden am vergangenen Spieltag eine 2:3-Niederlage. Gegen Puchberg will die Motsch-Elf zurück in die Erfolgsspur. Die Schneebergländer schlitterten früh in der Saison in eine veritable Krise. Mit einem Punkt steht der ATSV am Tabellenende, so ist Puchberg kein Kandidat für den Titelkampf - das ist ja eigentlich der Anspruch.

Für die ein oder andere positive Überraschung sorgte diese Saison bereits Ternitz. Die Stahlstädter machten in allen drei Spielen einen Zwei-Tore-Rückstand wett, zweimal reichte es am Ende für ein Remis, gegen Howodo sogar zum Sieg. Bei Gegner Mönichkirchen zeigt die Tendenz hingegen in die falsche Richtung Sieg, Remis, Pleite.

Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Krumbach – Bad Erlach (G. Knezevic).

Samstag, 16.30 Uhr: St. Egyden – Hochneukirchen (Koch).

Sonntag, 12 Uhr: Pottschach – Natschbach (Braha).- 16.30 Uhr: Hochwolkersdorf – Grünbach (Schuster), Mönichkirchen – Ternitz (Babuscu), Kirchberg – Puchberg (Kögler).