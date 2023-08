Der große Überblick zur ersten Runde

USV Natschbach – USC Krumbach, Freitag, 18.30 Uhr. Krumbach ist gegen Natschbach definitiv der Favorit, in der vergangenen Saison konnte Krumbach zeigen, dass sie eine gefährliche Mannschaft sind. Natschbach stellte im vergangenen Frühjahr die Vereinsphilosphie um, sie wollen jetzt mehr auf den eigenen Nachwuchs setzen. Am Wochenende waren die Natschbacher auf Trainingslager: „Es waren super Gegebenheiten, da haben wir uns ideal vorbereiten können“, so Trainer Leo Weißenböck. FC St. Egyden – FC Mönichkirchen, Samstag, 17 Uhr. St. Egyden spielte eine souveräne Vorbereitung, die Neuzugänge sind laut Trainer Günter Pürzl „bestens integriert und tragen zu einem guten Klima bei“. Mönichkirchen verlor die Generalprobe gegen Felixdorf mit 1:3 und hatte öfter zu kämpfen in der Vorbereitung. „Die Vorbereitung war leider sehr durchwachsen, aufgrund von Verletzungen, Krankenstände und Urlaub, es zieht sich wie ein roter faden seit Wochen durch“, gestand Mönich'-Coach Philipp Krenmayr. Daher ist St. Egyden in der Favoritenrolle.ASK Ternitz – ATSV Puchberg, Samstag, 17 Uhr. Puchberg hat mit Jürgen Röcher einen neuen Trainer, der hohe Ansprüche hat. Die Top-Drei sind das Ziel, die Vorbereitung verlief gut. „Wir werden in dieser Woche noch die letzten Kleinigkeiten durchgehen, dann sind wir bereit für den Auftakt“, gab Röcher bekannt. Allerdings fallen mit Marc Leitgeb und Marco Zenz zwei essenzielle Spiemler aus: „Wir haben Matthias Stickler gefragt, ob er uns aushelfen kann, ansonsten ist es schwer, die Ausfälle zu kompensieren“, so Röcher. Ternitz hatte urlaubs- und krankheitsbedingt zu kämpfen mit Personalmangel, am Samstag sollen aber alle wieder fit sein. Eine hart umkämpfte Partie ist zu erwarten, tendenziell ist aber Puchberg der Favorit.SV Grünbach – SV Bad Erlach, Samstag, 18 Uhr. Grünbach konnte gegen Kirchberg vergangenes Wochenende schon beweisen, dass sie nicht zu unterschätzen sind. „Wenn Bad Erlach glaubt, dass sie nur kommen brauchen und sich die drei Punkte abholen können, dann irren sie sich. Im Vorbeigehen wird man uns nicht schlagen“, kündigte Obmann Harald Winkler. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass Bad Erlach der absolute Top-Favorit für den Meistertitel ist, und somit auch für diese Partie. Die Qualität der Erlacher ist eine, die man nur schwer noch einmal in der Wechselklasse findet.

USC Hochneukirchen – SC Hochwolkersdorf, Sonntag, 17 Uhr. In Hochneunkirchen ist an diesem Samstag kein Favorit auszumachen. Beide Mannschaften riefen die Top-Drei als Saisonziel aus und konnten stets gute Vorbereitungsergebnisse erzielen. Hochwolkersdorf beendete die Vorbereitung mit einem Ausrufezeichen - am Samstag gewann man mit 8:0 gegen Tschurndorf. Doch auch in Hochneunkirchen durfte man am Wochenende über einen beachtlichen 5:1-Erfolg gegen Piesting jubeln. „Es war grundsätzlich ein solider Auftritt der Mannschaft, doch Hochwolkersdorf ist trotzdem nochmal ein anderer Gradmesser“, meint Sportlicher Leiter Herber Stübegger, der aber keineswegs vor der Qualität des SC Hochwolkersdorf zurückschreckt: „Zuhause haben wir aber dennoch das klare Ziel, drei Punkte einzufahren.“USV Kirchberg – SVSF Pottschach, Sonntag, 17 Uhr. Kirchberg ist seit vergangener Woche im Meisterschaftsmodus, tat sich gegen Grünbach aber schwer. Die Elf von Stefan Motsch war unkonzentriert, nervös und teilweise zu passiv. Mit Pottschach wartet auch ein schwer einzuschätzender Gegner: „Pottschach ist eine Wundertüte, ich kann die ganzschwer einschätzen. Mal schauen, was da rauskommt“, erklärte Trainer Stefan Motsch. Pottschach vermasselte die Generalprobe mit einer 0:5-Niederlage gegen Winzendorf. „Das war die schlechteste Leistung seit Langem“, gestand Obmann Klaus Lechner. „Wir analysieren jetzt das Ganze und hoffen, dass es dann besser wird“, so Lechner.

Die Übersicht

Freitag, 18.30 Uhr: Natschbach-L. – Krumbach (Previsic).- Samstag, 17 Uhr: Ternitz – Puchberg (Sahitaj), St. Egyden – Mönichkirchen (Schuster).- 18 Uhr: Grünbach – Bad Erlach (Karner).- Sonntag, 17 Uhr: Hochneukirchen – Hochwolkersdorf (Gültekin), Kirchberg – Pottschach (Gwandner).