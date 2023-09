Der Kampf um Ternitz

Das prestigeträchtigste Duell dieser Runde ist am Samstag das Stadt-Duell zwischen Ternitz und Pottschach. Die Hausherren sind als einziges Team in dieser Saison noch ungeschlagen und nach Verlustpunkten gerechnet auch Erster. Pottschach kam nach einem durchwachsenen Start (ein Punkt aus zwei Spielen) zuletzt in Fahrt, hat mit sieben Zählern ebenfalls Kontakt zu den Spitzenplätzen. Die letzten Beiden Derby-Heimspiele konnte Ternitz für sich entscheiden. Der letzte Pottschacher Sieg beim Rivalen istfast vier Jahre her.

Das Spitzenspiel, das keines ist

Vor zwei Wochen hätten viele wohl geglaubt, dass Bad Erlach gegen Hochwolkersdorf ein absolutes Spitzenspiel wird. Es kam anders. Der großte Titelfavorit aus dem Kurort tut sich in der Fremde weiter schwer, unterlag Krumbach wegen zweier später Tore 3:4. Der Vorteil für die Valenka-Elf: Diesmal geht es wieder daheim um Punkte und Howodo strotzt auch nicht vor Selbstvertrauen, kassierte gegen Ternitz und Grünbach zwei eher unerwartete Niederlagen am Stück. Somit wurde aus dem Spitzenspiel ein Spiel, bei dem es um den Anschluss an die Top-Plätze geht.

Grünbach und die Zwölf-Punkte-Schallmauer

Top-Plätze? Das ist ein gutes Stichwort, denn so ein echtes Spitzenfeld hat sich nach vier regulären Runden noch gar nicht herauskristallisiert. Auf Platz eins steht jedenfalls Grünbach (das schon ein Spiel mehr absolviert als die Konkurrenz). Die Scheebergländer feierten drei Siege in Folge. Im Vorjahr waren Dominik Winkler und Co. ja noch abgeschlagen Letzter. Kurios: Mit einem Dreier gegen Mönichkirchen könnte die Kiss-Elf bereits die Punkteausbeute der gesamten Vorsaison (12) übertreffen. Mönichkirchen wartet hingegen seit drei Spielen auf einen vollen Erfolg.

Puchberg sucht den Weg aus der Krise

Erfolg ist auch für Puchberg in dieser Saison noch ein Fremdwort. Der ATSV startete als Titelmitfavorit, ist nun mit einem einzigen Punkt Letzter. Gegen Krumbach, das dank des 4:3-Heimsieges gegen Bad Erlach in der oberen Tabellenhälfte rangiert, soll der erste Schritt aus der Krise gelingen. Zuletzt gab es für die Röcher-Elf aber einen mentalen Knick - trotz Führungstreffer in Minute 90, verlor Puchberg noch gegen Kirchberg und auch die Erinnerungen an das letzte Heimspiel gegen Krumbach sind keine guten - 0:4.

Auf der Jagd nach dem zweiten Saisonsieg

Noch nicht richtig auf Touren sind auch Natschbach (11.) und St. Egyden (10.). Im direkten Duell der beiden Liga-Dinos geht es um den jeweils zweiten Saisonsieg. Den peilt auch Hochneukirchen an. Nach dem 5:3 in St. Egyden geht es nun nach Kirchberg, das in diesem Herbst immer Heimvorteil hat und diesen bisher auch nutzt - acht Punkte aus fünf Spielen.

Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Bad Erlach – Hochwolkersdorf (Kazanci), Natschbach – St. Egyden (Öztürk), Puchberg – Krumbach (Ak).- Samstag, 16.30 Uhr: Grünbach – Mönichkirchen (Öztürk), Ternitz – Pottschach (Glassl).- Sonntag, 16.30 Uhr: Kirchberg – Hochneukirchen (Bingöl).