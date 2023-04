Der Leader gegen den Herbstmeister

Werbung

Es wird ein richtungsweisendes Spiel. Tabellenführer Lanzenkirchen empfängt am Samstagnachmittag Herbstmeister Hochneukirchen. Die Gäste sind nach zwei Pleiten in den letzten drei Spielen ins Hintertreffen geraten, sind zwei Punkte hinter dem neuen Leader. Es wäre nicht nur für uns gut, wenn wir gewinnen“, meint Hochneukirchen-Sportchef Herbert Stübegger: „Es wäre für die Spannung der weiteren Meisterschaft gut, ansonsten glaube ich, dass es ein Solo für Lanzenkirchen werden könnte. Sie sind für mich der klare Favorit.“ Lanzenkirchen-Trainer Michael Leuchtmann sagt zur Partie: „Die Tabellenführung ist vorerst leider nur eine Momentaufnahme. Eine Niederlage wäre für Hochneukirchen sicher eine Watsch‘n. Aber ich glaube nicht, dass sie damit schon fix aus dem Titelrennen wären.“

Krumbach legt vor dem direkten Duell vor

Bereits am Freitag kann Krumbach, aktuell nur einen Punkt hinter der Tabellenspitze, vorlegen. Die Geyer-Elf spielt zu Hause gegen Natschbach, das mit zwei Siegen in Folge und einer breiten Brust kommt. Am vergangenen Spieltag stürzte der USV Tabellenführer Hochneukirchen von der Spitze, will nun das nächste Top-Team zu Fall bringen. Ein interessantes Duell verspricht das Aufeinandertreffen zwischen Puchberg und Hochwolkersdorf zu werden. Die Schneebergländer begannen das Frühjahr mit zwei Pleiten, sind damit aus dem Titelrennen. Während Schlusslicht Hochwolkersdorf zwei Gesichter zeigte - daheim gewann Howodo 4:2 und 7:0, auswärts gab's gegen Lanzenkirchen ein 0:5-Desaster.

Grünbach und Kirchberg wollen unbesiegt bleiben

Am Samstag will Grünbach auch in seinem dritten Rückrundenspiel ungeschlagen bleiben. Gegner Möichkirchen peilt den ersten Sieg im Frühjahr an. St. Egyden will sich gleichzeitig für das herbe 0:7 in Hochwolkersdorf rehabilitieren, bekommt es mit Pottschach zu tun. Der SVSF will nach den Niederlagen gegen die Titelaspiranten Hochneukirchen und Lanzenkirchen zurück in die Erfolgsspur. Lokalrivale Ternitz verbuchte zuletzt mit dem 2:2 in Krumbach einen Achtungserfolg. Die Stahlstädter konnten 2023 aber auch noch nicht gewinnen, im Gegensatz zu Gegner Kirchberg, das eines von vier Teams ist, die in diesem Kalenderjahr noch nicht verlor.

Die Runde im Überblick

Freitag 19.30 Uhr: Krumbach - Natschbach (Klestil) , Puchberg - Hochwolkersdorf (Akcay).

Samstag 16.30 Uhr: Mönichkirchen - Grünbach (Schuster), Lanzenkirchen - Hochneukirchen (Klestil), Ternitz - Kirchberg (Komar), St. Egyden - Pottschach (Gökdemir).