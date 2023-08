Die ganze Liga blickt ins Schneebergland

Blau oder grün? Das ist an diesem Wochenende im Schneebergland die Frage. Puchberg möchte seine beeindruckende Derbybilanz der jüngeren Vergangenheit ausbauen. Die letzten vier Derbys gingen allesamt an den ATSV. Grünbach war in diesen vier Begegnungen nicht einmal ein Torerfolg vergönnt. Doch der Saisonstart der „Kohlenhunde“ kann sich sehen lassen - ein Punkt in Kirchberg, gegen Titelfavorit Bad Erlach gut mitgehalten (1:2). Für die Puchberger „Gipspracker“ gab es zum Auftakt hingegen Ernüchterung. In Ternitz verzockte die Röcher-Elf einen 2:0-Vorsprung, musste sich schlussendlich mit einem 2:2 begnügen, wollen Cagdas Dogan und Co. wirklich ein Wörtchen im Titelkampf mitreden, dann muss gegen Grünbach eine entsprechende Reaktion her.

Hochwolkersdorf auf Wolke sieben

Besondere Aufmerksamkeit gilt am zweiten Spieltag Hochwolkersdorf. Die Mannschaft von Spielertrainer Mario Wedl gewann in Runde eins gegen den letztjährige Vizemeister Hochneukirchen mit 7:1. Ein Ausrufezeichen, das es nun daheim gegen Natschbach zu bestätigen gilt. Erfolgreich in die Saison startete auch Bad Erlach, der 2:1-Sieg in Grünbach war verdient, am Ende aber knapp. Ein Spaziergang zum sofortigen Wiederaufstieg wird es in der Wechselkasse wohl keiner. Die nächste Hürde heißt Kirchberg. Die USV-Kicker haben bereits zwei Partien absolviert, sind mit vier Punkten daher Tabellenführer.

Hochneukirchen will sich rehabilitieren

Am anderen Ende der Tabelle findet sich nach der Startklatsche Hochneukirchen wieder. Der USC muss am Sonntag nach Mönichkirchen. Die Lila-Weißen sind mit drei Punkten gestartet, wenngleich der Sieg in St. Egyden etwas glücklich war. Der entscheidende Treffer fiel in der absoluten Schlussphase. Das gleiche Schicksal wie die Pürzl-Elf ereilte am vergangenen Wochenende Pottschach. Am Samstag kommt es nun zum direkten Duell der Unglücksraben.

Krumbach siegte in Natschbach mit 2:1, ohne sonderlich zu glänzen. Am Freitag haben die Rot-Weißen gegen den ASK Ternitz Heimvorteil. Bei den Stahlstädtern präsentierte sich Spielertrainer Ayhan Atabinen einmal mehr in guter Form, traf gegen Puchberg doppelt. Am Samstag haben die Ternitzer dann auf eigener Anlage ein Nachwuchs-Event. Niederösterreichs U14-Auswahlen matchen sich mit den Altersgenossen aus dem Burgenland - um 13 Uhr spielen die Mädchen, um 15 Uhr die Burschen.

Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Krumbach – Ternitz (Wind).

Samstag, 17 Uhr: Hochwolkersdorf – Natschbach (Tutuian), Pottschach – St. Egyden (Kögler), Puchberg – Grünbach (V. Previsic).

Sonntag, 17 Uhr: Kirchberg – Bad Erlach (Oezdogan), Mönichkirchen – Hochneukirchen (Görgülü).