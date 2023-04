Drei im Gleichschritt

Werbung

Drei Teams haben noch Chancen am Ende der Saison den Meisterteller zu stemmen. Herbstmeister Hochneukirchen meldete sich zuletzt mit einem imposanten 5:1 über Pottschach zurück und löste Krumbach nach einem Tag wieder an der Tabellenspitze ab. Am Samstag gastiert der USC bei Natschbach. Der Tabellenzehnte überraschte jüngst mit einem 1:0-Sieg gegen Ternitz. „Wir werden sie sicher nicht unterschätzen“, verspricht Hochneukirchen-Sportchef Herbert Stübegger.

Widergutmachung gegen die Top-Teams

Krumbach, das punktegleich auf Platz zwei liegt, bekommt es in der Oster-Runde mit Ternitz zu tun. Die Stahlstädter verstärkten sich zwar im Winter erneut, laufen aber weiter ihrer Top-Form hinterher. Zuletzt sprach Spielertrainer Ayhan Atabinen sogar von einer „der schlechtesten Leistungen, seit ich hier Trainer bin.“ Lanzenkirchen hat derzeit einen Zähler Rückstand auf die Spitze, fertigte nach einem 0:0 in Grünbach Hochwolkersdorf mit 5:0 ab. Am Wochenende geht es gegen Pottschach, der einstige Titelaspirant wurde nach einem kleinen Zwischenhoch von Hochneukirchen auf den Boden der derzeitigen Realität zurückgeholt - 1:5,

Nach Trainer-Aus soll der erste Sieg her

Hochwolkersdorf zeigte bisher zwei Gesichter im Frühjahr, gegen Hochneukirchen ein sehr starkes, gegen Lanzenkirchen ein überfordertes. Nach den beiden Titelkandidaten wartet nun Mittelständler St. Egyden, das in der Rückrunde bisher zweimal remisierte und nun gegen das Schlusslicht den ersten Sieg unter Neo-Trainer Günter Pürzl anpeilt. Auch Mönich' hat 2023 noch kein Pflichtspiel gewonnen. Philosophieunterschiede führten unter der Woche zur Trennung von Coach Stefan Schnabl. In Kirchberg möchte die Mannschaft jetzt eine entsprechende Reaktion zeigen.

Die nächste Runde

Freitag 19.30 Uhr: Krumbach - Ternitz (Bingöl). Samstag, 16.30 Uhr: Pottschach - Lanzenkirchen (Kocaslan); Kirchberg / We. - Mönichkirchen (Kögler); Natschbach - Hochneukirchen (Koc); Hochwolkersdorf - St. Egyden / Stfd. (Krivanek).