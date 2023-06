Ein Abschluss mit einer Meisterparty

Die Entscheidung ist gefallen. Lanzenkirchen ist seit Samstag Meister und steigt in die 1. Klasse Süd auf. In der letzten Runde gibt es für den frischgebackenen Champion im Anschluss an das Heimspiel gegen Kirchberg die offizielle Meisterehrung. Während in Lanzenkirchen also Party angesagt ist, klingt die Saison andernorts gemütlich aus. Puchberg hat den Status als beste Neunkirchner Bezirksmannschaft der Liga schon sicher. Mit einem Sieg am heutigen Mittwoch gegen Ternitz könnten die Schneebergländer am letzten Abdruck noch auf das Podest klettern, dann nämlich wenn Krumbach am Sonntag gegen St. Egyden verlieren würde.

Hochneukirchen will am Samstag zumindest Rang zwei behaupten. Es geht zu Hause gegen Schlusslicht Grünbach. Schon am heutigen Mittwoch matchen sich Natschbach und Mönichkirchen im direkten Duell um Platz sieben. Bei Pottschach gegen Hochwolkersdorf geht es um Endrang zehn. Howodo könnte mit einem Sieg und einem gleichzeitigen Punkteverlust aber sogar noch beste Frühjahresmannschaft werden.

Die nächste Runde

Mittwoch, 18.30 Uhr: Natschbach-L. - Mönichkirchen; 19.30 Uhr: Puchberg - Ternitz.

Samstag, 17.30 Uhr: Hochneukirchen - Grünbach, St. Egyden/Stfd. - Krumbach, Pottschach - Hochwolkersdorf, Lanzenkirchen - Kirchberg/We..