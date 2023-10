Ein Wochenende mit vier Tabellenführern?

Die achte Runde beginnt am Freitagabend mit einem Bruderduell. Trainer Erich Röcher bittet mit seinen Pottschachern Ex-Verein Puchberg rund um Spielertrainer Jürgen Röcher zum Tanz. Während die Schneebergländer nach sechs Niederlagen in Serie endlich wieder nach einem Erfolgserlebnis lechzen, könnte Pottschach mit einem Dreier zumindest bis Samstag die Tabellenspitze übernehmen.

Am Samstag kehrt Krumbach-Trainer Robert Geyer an seine alte Wirkungsstätte zurück. Die beiden Duelle in der Vorsaison konnte er gegen Mönichkirchen gewinnen, doch die Ausgangslage ist nun eine andere. Krumbach kommt mit zwei Niederlagen im Gepäck, ist nur Mittelmaß. Mönichkirchen hat währenddessen einen kleinen Lauf, gelingt der vierte Sieg in Serie, dann winkt bis Sonntag die Tabellenspitze.

Das Grande Finale des Spieltags gibt es am Sonntag in Hochwolkersdorf, wenn der Tabellenführer Verfolger Kirchberg empfängt. Der Sieger ist nach dem Spieltag fix Erster, Kirchberg könnte am Wochenende also für den vierten Führungswechsel an der Tabellenspitze sorgen ...

Quartett punktgleich? Auch das ist möglich

... endet das Spiel mit einem Unentschieden und siegen Mönichkirchen und Pottschach, dann wären die ersten Vier punktgleich (Kirchberg mit einem Spiel mehr). Erster wäre dann Kirchberg, weil sie aus den bisherigen direkten Duellen gegen die anderen Drei die meisten Punkte hätten.

Und dann stellt sich noch die Frage wer von Platz fünf abwärts Terrain auf die ersten Ränge gut machen kann. Ternitz konnte den Elan des Derbysiegs vor drei Wochen nicht mitnehmen. Die Atabinen-Elf holte nur einen Punkt aus den jüngsten zwei Spielen. Jetzt geht es zum vorletzten Natschbach, das die letzten vier Spiele nicht gewann.

Kriselndes Erlach gegen heimlichen Punktehamster

Gar vier Niederlage en suite setzte es für den einstigen Titelfavoriten Bad Erlach, der in den Tabellenkeller durchrasselte. In der höchst ausgeglichenen 2. Klasse Wechsel könnten die Kurortler mit einem starken Herbstfinish aber Schadensbegrenzung für das Frühjahr betreiben. Gegner St. Egyden war zuletzt besser in Form. Die Pürzl-Elf holte nach einem verhaltenen Start sieben Zähler aus den letzten drei Spielen.

Grünbach, dem Sensationsteam der ersten Runden, wurden in den letzten Runden hingegen die Flügel gestutzt - drei Niederlagen hintereinander. Für Gegner Hochneukirchen war die bisherige Saison auch ein Auf und Ab. An die Leistungen der Vorsaison konnte der letztjährige Herbstmeister jedenfalls nicht anschließen.

Die nächste Runde

Freitag, 19 Uhr: Pottschach – Puchberg (Bingöl).

Samstag, 15.30 Uhr: Mönichkirchen – Krumbach (V. Previsic), St. Egyden – Bad Erlach (Foric).

Sonntag, 15.30 Uhr: Hochneukirchen – Grünbach (V. Previsic), Hochwolkersdorf – Kirchberg (Hertelt).