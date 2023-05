Karten im Titelkampf neu gemischt

Hochenukirchen, Krumbach, Lanzenkirchen oder doch noch Puchberg? Eine echte Tendenz ist im Titelkampf der 2. Klasse Wechsel noch nicht absehbar. Zu inkonstant agieren die Spitzenmannschaften in den vergangenen Wochen. Lanzenkirchen holte aus den letzten drei Spielen zum Beispiel nur einen Punkt, braucht aufgrund des verlorenen direkten Duells jetzt schon zweimal Umfaller von Spitzenreiter Hochneukirchen. Und gleichzeitig muss die Leuchtmann-Elf schnellstmöglich auf die Siegerstraße zurückfinden. Am Samstag gastiert Puchberg in der Leithagemeinde. Die Schneebergländer waren für den Titelkampf schon mehrmals totgesagt. Doch jetzt sind es „nur mehr“ sechs Punkte, weil die Röcher-Elf Hochneukirchen in der Vorwoche mit 2:0 schlug. Mit einem Sieg in Lanzenkirchen bleibt die minimale Titelchance am Leben.

Hochneukirchen und Krumbach Fernduell

Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch die Konkurrenz weiter Federn lässt. Herbstmeister Hochneukirchen verlor drei seiner sechs Rückrunden-Partien. Meisterlich schaut anders aus. Jetzt geht es nach Mönichkirchen. Für Marco Reithofer und Andreas Renner ist es die Rückkehr zu ihrem Ex-Verein. Krumbach konnte zuletzt die Fehler des Tabellenführers nicht nutzten, remisierte gegen Grünbach. Nun geht es gegen das Tabellenschlusslicht Hochwolkersdorf, das im Frühjahr alle drei Heimspiele gewann. Abseits des Titelkampfs steht das Derby zwischen Pottschach und Ternitz im Fokus. Bei den Hausherren nahm Trainer Jürgen Goger vor dem Prestigeduell den Hut.

Die Runde im Überblick

Samstag 16:30 Uhr: Grünbach - Kirchberg (Köse), Pottschach - Ternitz (Schewzik), Lanzenkirchen - Puchberg (Radenkovic), Natschbach-L. - St. Egyden (Polak).- Sonntag, 16.30 Uhr: Hochwolkersdorf - Krumbach (Gyarmati), Hochneukirchen - Mönichkirchen (Erdil).