Lanzenkirchen kann Meister werden

Fast keine Woche ohne Wende im Titelkampf der 2. Klasse Wechsel. Hochneukirchen verliert das Nachtragsspiel gegen Ternitz mit 0:2. Die Tabellenführung ist nun, auch nach Verlustpunkten gerechnet, futsch. Sektionsleiter Herbert Stübegger geht sogar einen Schritt weiter: „Ich glaube, es ist gelaufen für uns“, zu harmlos präsentierte sich der Herbstmeister in der Stahlstadt. Der emotionale 2:1-Sieg im Derby gegen Krumbach ist somit schnell vergessen: „Anscheinend nimmt ein Spiel die Mannschaft mental zu sehr mit“, denn immer wieder gab Hochneukirchen gegen die vermeintlich Kleinen Punkte ab. Deshalb könnte Hochneukirchen am Ende der Saison durch die Finger schauen, obwohl Barna Harsanyi und Co. alle vier direkten Duelle mit den Titelrivalen Krumbach und Lanzenkirchen für sich entschied.

Krumbach kann es spannend machen

Außer: Krumbach oder Kirchberg leisten in den letzten beiden Runden Schützenhilfe. Lanzenkirchen reicht aus den letzten beiden Spielen ein Sieg und ein X. Doch vor allem das Auswärtsspiel in Krumbach (Freitag, 19.30 Uhr) wirft seinen Schatten voraus. Mit einer heroischen Aufholjagd gegen Pottschach (4:3 nach 1:3) hat auch Krumbach noch Chancen auf den Aufstieg, gewinnt die Geyer-Elf gegen Lanzenkirchen, könnte das Trio sogar punktegleich in die letzte Runde gehen. „Rechnerisch ist es noch möglich, aber wahrscheinlich müssten wir Lanzenkirchen am Freitag recht deutlich besiegen“, meint Sektionsleiter Norbert Riegler. Das Hinspiel endete mit einem 4:0-Sieg für Lanzenkirchen. Mit einem X wäre Krumbach endgültig aus dem Rennen. Hochneukirchen trifft am Samstag auswärts auf Kirchberg. In der letzten Runde duelliert sich Lanzenkirchen mit Kirchberg, Hochneukirchen trifft auf Grünbach und Krumbach bekommt es mit St. Egyden zu tun.

Die nächste Runde

Mittwoch, 18.30 Uhr:Natschbach-L. - Puchberg. Freitag, 19.30 Uhr:Krumbach - Lanzenkirchen. Samstag, 17.00 Uhr:Grünbach - Pottschach; 17.30 Uhr:Ternitz - St. Egyden/Stfd., Kirchberg/We. - Hochneukirchen . Sonntag, 17.30 Uhr:Mönichkirchen - Puchberg, Hochwolkersdorf - Natschbach-L..