Lasset die Rechenspiele beginnen

Fünf Mannschaften haben noch einigermaßen realistische Chancen auf den Herbstmeister. In der Pole-Position ist vermeintlich Kirchberg, das mit zwei Punkten Vorsprung die Tabelle anführt, aber ein Spiel mehr als die Konkurrenz in den Knochen hat. Nach Verlustpunkten ist Mönichkirchen Erster und am Samstag kommt es ausgerechnet zum Duell der beiden Spitzenreiter.

Wenn Kirchberg gewinnt, könnte der Herbstmeister schon am Wochenende feststehen, dann nämlich, wenn der aktuell Drittplatzierte Hochwolkersdorf gegen Pottschach nicht gewinnt. Im Falle eines Remis oder eines Mönichkirchner Sieges würde die Entscheidung um die Winterkrone jedenfalls erst am letzten Spieltag der Hinrunde fallen.

Howodo und Potttschach auf der Lauer

Es sind also die Rechenspielchen, die die zehnte Runde der 2. Klasse Wechsel prägen: Mönichkirchen und Kirchberg sind aber die einzigen Mannschaften, die sich noch aus eigener Kraft zum Herbstmeister machen können, alle anderen brauchen Schützenhilfe. So auch Hochwolkersdorf und Pottschach, die eben im Verfolgerduell aufeinandertreffen. Mit einem Sieg am Wochenende hätten beide jedoch die Gewissheit, dass sie zumindest in Schlagdistanz zur Spitze ins Frühjahr gehen.

Chancen auf den Herbstmeister darf sich auch noch Ternitz ausrechnen. Der Atabinen-Elf fehlen aktuell vier Punkte auf Platz eins. Für den Sprung an die Spitze bräuchte es zwei eigene Siege und jede Menge Hilfe der Konkurrenz. Aber: Mit sechs Punkten aus den letzten beiden Spielen würden die Stahlstädter jedenfalls mitten im Titelkampf in die Pause starten. Am Samstag ist Grünbach zu Gast. Die Schneebergländer feierten zuletzt, nach vier Niederlagen in Serie, einen 7:2-Kantersieg gegen Natschbach, wollen nun eine alles in allem solide Hinrunde mit einem Sieg abschließen.

Hochneukirchen will Lauf fortsetzen

Das Team der Stunde ist derzeit Hochneukirchen. Der USC sammelte in den letzten vier Partien zehn Punkte, ist damit nur noch fünf Zähler hinter Kirchberg. Der Lauf soll gegen Puchberg weitergehen. Der Tabellenvorletzte kam zuletzt aber auch besser in Fahrt, verbuchte zwei Siege in Serie.

Ein Duell zweier Tabellennachbarn steht in Krumbach am Spielplan. Der Achte empfängt den Neunten St. Egyden. Beide Mannschaften liegen irgendwo zwischen vorderem Mittelfeld und Kampf gegen die Rote Laterne.

Das Schlusslicht hat derzeit Natschbach inne. Der USV kassierte in den letzten beiden Spielen zwölf Gegentore. Am Sonntag kommt Bad Erlach ins Sandoval. Es ist damit auch das Match jener beider Teams, die in dieser Saison bereits den Trainer tauschten. Bei Natschbach warf vor zwei Wochen Leopold Weißenböck hin, coacht Johannes Samwald interimistisch. Der Zehnte Bad Erlach trennte sich in der Vorwoche von Mäx Valenka und Liviu Kulman. Vorerst stehen Sportchef Daniel Sacher und sein Vater Udo an der Linie.