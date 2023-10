Mönichkirchen mit Matchball, Howodo und Ternitz hoffen

Die vielleicht spannendste Herbstsaison in der Geschichte der 2. Klasse Wechsel biegt in die Zielgerade ein. Am letzten Spieltag duellieren sich noch drei Mannschaften im Fernduell um den Herbstmeistertitel. Die besten Karten hat dabei Mönichkirchen, das nach dem 4:0 gegen Kirchberg vollgepumpt mit Selbstvertrauen ist und sich aus eigener Kraft die Winterkrone aufsetzen kann. Mit einem Sieg gegen Pottschach ist alles klar. Aber: Die Röcher-Elf kämpft um den Anschluss an die absolute Spitze. Mit einem Sieg beim Tabellenführer wäre diese zu Beginn der Frühjahrssaison maximal drei Punkte entfernt, bei einer Niederlage wären es sieben. Mönich' war in der Vergangenheit aber alles andere als ein Lieblingsgegner. Der letzte Pottschacher Auswärtssieg datiert aus dem Jahr 2014.

Ternitz und Hochwolkersdorf gegen die Wundertüten

Bereits am Freitag möchte Ternitz den Druck auf Mönichkirchen erhöhen. Mit drei Punkten würde die Atabinen-Elf vorerst Rang eins übernehmen. Die Stahlstädter gastieren bei Bad Erlach. Die Kurortler sind mit 30 erzielten Toren zwar die beste Offensive der Wechsel-Klasse, aber in der Tabelle trotzdem nur auf Platz acht. Zuletzt gab es unter dem Interimsduo Daniel und Udo Sacher einen 7:2-Sieg bei Schlusslicht Natschbach. Nun soll der zweite Heimsieg der Saison folgen.

Wenn Mönichkirchen am Samstag nicht gewinnen sollte, dann hat (unabhängig vom Ternittzer Ergebnis) am Sonntag Hochwolkersdorf den Herbstmeistertitel am Schussstiefel. Die Wedl-Elf hat beim Herbstfinale gegen St. Egyden Heimvorteil. Das Spiel gegen den Tabellenneunten ist ein vermeintlicher Pflichtsieg, aber was ist in dieser 2. Klasse Wechsel schon ein Pflichtsieg? Die St. Egydener sind mit 25 Toren ex aequo mit Howodo die zweitbeste Offense.

Derby in der Buckligen Welt und Kellerduell am Schneeberg

Im Mittelfeld der Tabelle kommt es am Wochenende zum Derby zwischen Krumbach und Hochneukirchen. Es ist in mehrerlei Hinsicht ein Schnittspiel. Beide Mannschaften haben 14 Punkte und sind Tabellennachbarn. Der Sieger ist während der Winterpause maximal fünf Punkte hinter dem Ersten und wäre damit fürs Frühjahr noch einigermaßen in Schlagdistanz.

Das Kellerduell Puchberg gegen Natschbach hat eindeutige Vorzeichen. Die Schneebergländer sind nach ihrem Katastrophenstart spät in die Spur gekommen, feierten zuletzt drei Siege in Folge und wollen nun einen versöhnlichen Abschluss einer in Summer mehr als durchwachsenen Herbstsaison. Natschbach präsentierte sich in den letzten Runden nicht mehr konkurrenzfähig, kassierte in den letzten drei Partien 19 Gegentore, nachdem es in den ersten sieben Spielen nur elf waren.

Freitag, 19.30 Uhr: Bad Erlach - Ternitz (Alisik).

Samstag, 15 Uhr: Krumbach - Hochneukirchen (Gültekin), Mönichkirchen - Pottschach (Braha), Puchberg - Natschbach (Dajic).

Sonntag, 14 Uhr: Hochwolkersdorf - St. Egyden (Bingöl).