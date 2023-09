Nach dem Derbysieg gegen den Heim-Muffel

Beflügelt durch den Derbysieg über Pottschach reist Ternitz am Samstag nach St. Egyden. Die Stahlstädter sind nach fünf Runden das einzige Team, das in dieser Saison noch nicht verlor. Aus der Sicht von Spielertrainer und Obmann Ayhan Atabinen soll die Serie in einem sechsten Teil seine Fortsetzung finden. St. Egyden konnte in dieser Saison daheim noch nicht anschreiben, während die Pürzl-Elf auswärts noch ungeschlagen ist.

Zeitgleich will sich Pottschach im Heimspiel gegen Grünbach für die Derbypleite letzte Woche rehabilitieren. Die Schneebergländer erlitten nach einem sensationellen Saisonstart (zehn Punkte aus fünf Spielen) zuletzt einen ersten echten Rückschlag, unterlagen auf heimischer Anlage Mönichkirchen 0:3 und gegen Pottschach konnten die Schwarz-Grünen seit achteinhalb Jahren nicht mehr gewinnen.

Howodo will nachlegen

Zurück auf die Siegerstraße fand am vergangenen Spieltag Hochwolkersdorf. Die Wedl-Elf schlug in einer abwechslungsreichen Begegnung Titelfavorit Bad Erlach mit 1:0. Der eingewechselte Michael Riegler freute sich dabei über sein Premierentor. Gegen Puchberg könnte er eine Option für die Startelf sein, denn Ali Ölmez und Mario Wedl fehlen nach ihren Ausschlüssen gesperrt. Der Gegner konnte seine Ergebniskrise immer noch nicht abschütteln. Die Röcher-Elf liegt sieglos am letzten Platz.

Richtungsweisend könnte das Match zwischen Kirchberg und Krumbach werden. Leise, still und heimlich schlich sich das Duo Richtung Tabellenspitze. Immerhin trifft der Zweite auf den Vierten und vor der Saison zählten beide zum Kreis der potenziellen Geheimfavoriten.

Bad Erlach gegen Negativtrend

Der Top-Favorit auf den Titel war oder ist Bad Erlach. In Schwung kamen die Kurortler im ersten Saisonviertel aber nicht. Die Bilanz ist nach zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen durchwachsen. Nach zwei Pleiten ist ein Sieg in Mönichkirchen Pflicht, ansonsten versinkt Bad Erlach vorerst endgültig im Mittelfeld der Tabelle.

Zum Duell der Nachzügler kommt es währenddessen in Hochneukirchen. Der Vizemeister ist zurzeit nur Vorletzter und fordert nun den Drittletzten Natschbach.

Die Runde im Überblick

Samstag, 16 Uhr: Pottschach – Grünbach (Dajic), St. Egyden – Ternitz (Sen).- Sonntag, 16 Uhr: Howodo – Puchberg (Görgülü), Kirchberg – Krumbach Gyarmati), Hochneukirchen – Natschbach (Köse), Mönichkirchen – Erlach (Gültekin).