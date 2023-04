Natschbach als Zünglein an der Waage

Werbung

Mit einem 2:0-Sieg in Lanzenkirchen holt sich Hochneukirchen die Tabellenführung in der 2. Klasse Wechsel zurück. Der Herbstmeister präsentierte sich in diesem Frühjahr bisher schwankend. Nun kommt zu Hause mit St. Egyden eine der vermeintlich leichteren Aufgaben auf den USC zu. Die Pürzl-Elf geriet gegen Howodo mit 0:7 unter die Räder. Nach der spielfreien Runde am Wochenende soll mit einem Überraschungscoup Wiedergutmachung gelingen.

Krumbach doppelt gefordert

Krumbach liegt aktuell nach Verlustpunkten gerechnet auf dem ersten Platz und absolviert nun eine Doppelrunde. Am Samstag geht es zunächst gegen den Tabellenvierten Kirchberg. Am Dienstag empfängt die Geyer-Elf dann Natschbach zum Nachtrag. Krumbach ist nicht der einzige Titelanwärter, der in den kommenden Tagen auf Natschbach trifft. Bereits am Sonntag gastiert Lanzenkirchen im Sandoval. Ein weiterer Punktverlust nach der Pleite gegen Natschbach wäre schon ein empfindlicher Rückschlag.

Abseits des Aufstiegsrennen will Grünbach in Ternitz auch im dritten Frühjahresspiel ungeschlagen bleiben. Schlusslicht Hochwolkersdorf peilt gegen Mönichkirchen den dritten Heimsieg in Serie an. Puchberg-Trainer Erich Röcher beginnt seine Abschiedstour in Pottschach. Im Sommer ist für den ATSV-Übungsleiter Schluss.

Die Runde im Überblick

Samstag, 16 Uhr:Grünbach - Ternitz (Pelic).- 16.30 Uhr:Kirchberg / We. - Krumbach (Previsic) Pottschach - Puchberg (Cindi).- Sonntag, 16.30 Uhr: Natschbach-L. - Lanzenkirchen (Altindas) Hochwolkersdorf - Mönichkirchen (Köse) Hochneukirchen - St. Egyden/Stfd. (Simon).