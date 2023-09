Puchberg vor Schlagerspiel unter Druck

Bad Erlach gegen Puchberg: Das Duell um den Meistertitel, das hat vor der Saison zumindest der ein oder andere Experte so gesehen. Die Realität vor der Schlagerspiel am Freitag sieht nun anders aus. Die Gäste stehen in Runde drei schon unter Druck. Ein glücklicher Punkt gegen Ternitz (2:2), eine 1:4-Derbyschmach gegen Grünbach. Die Titelambition legt Spielertrainer Jürgen Röcher vorerst in die Schublade: „Das ist aktuell gar kein Thema. Wir müssen einmal schauen, dass wir ein Spiel gewinnen.“ Bad Erlach hat vier Punkte am Konto, vor allem im Abschluss läuft es aber noch nicht nach dem Geschmack von Coach Markus Valenka. Bad Erlach vergab gegen Grünbach und Kirchberg viele gute Chancen. Das soll gegen Puchberg anders werden.

Behält Howodo die weiße Weste?

Besser läuft es währenddessen bei Hochwolkersdorf - zwei Spiele, zwei Siege, Tabellenführer. Jetzt geht es nach Ternitz. Die Stahlstädter sind nach zwei Runden auch noch ungeschlagen, spielten aber zweimal X. Mit vier Toren war Spielertrainer Ayhan Atabinen bisher das Um und Auf. „Der junge Stürmer ist nicht schlecht“, schmunzelt Atabinen nach vier Toren in zwei Spielen, der nun aber wieder auf der Bank Platz nehmen möchte: „Die Urlauber und die Verletzten sind zurück.“

Aus dem Vollen kann derzeit Grünbach schöpfen und das macht der langjährige Prügelknabe mit Erfolg. Der 4:1-Sieg gegen Lokalrivalen Puchberg war der erste Dreier seit Oktober 2022. Nun wollen die Schneebergländer daheim gegen Krumbach nachlegen. Die Geyer-Elf kam schon im Frühjahr gegen die Grünbacher nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Rot-Weißen sind also gewarnt.

Mannsfeldner gegen alte Liebe

Noch mehr Brisanz bietet das Duell zwischen Hochneukirchen und Pottschach. Neo-Hochneukirchen-Coach Manuel Mannsfeldner trifft nämlich auf seinen Ex- und Stammverein. Beide Mannschaften warten noch auf den ersten Sieg, genauso wie St. Egyden: „Wir haben einen Punkt, eigentlich müssten wir sechs haben“, hadert Trainer Günter Pürzl. Nun geht es nach Kirchberg, das nach drei Spielen immer noch ungeschlagen ist, zuletzt mit einem Remis gegen Bad Erlach Selbstvertrauen tanke. Auf Sieg gepolt ist auch Mönichkirchen-Trainer Philipp Krenmayr in Natschbach: „Das Ziel sind drei Punkte.“

Die Runde im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Bad Erlach – Puchberg (Bonic), Natschbach – Mönichkirchen (Dajic).

Samstag, 17.30 Uhr: Grünbach – Krumbach (Gökdemir).

Sonntag, 16.30 Uhr: Hochneukirchen – Pottschach (Polak), Ternitz – Hochwolkersdorf (Akcay), Kirchberg – St. Egyden (Blaha).