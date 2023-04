Schneeberg baut sich vor dem Leader auf

Mit zwei Siegen in Folge katapultierte sich Herbstmeister Hochneukirchen zurück an die Tabellenspitze. Am Samstag (16.30 Uhr) geht es für den USC nach Puchberg. Die Schneebergländer nahmen sich mit einem verhaltenen Start ins Frühjahr zwar selbst aus dem Titelrennen gelten aber als höchst unangenehmer Gegner, vor allem auswärts.

Ungeliebter Samtstag-Termin

Krumbach verkürzte dank des 1:0-Sieges im Nachtrag gegen Natschbach den Rückstand auf Hochneukirchen auf einen Punkt und könnte im Falle eines Hochneukirchner Patzers Platz eins holen. Im Vorfeld sorgte die Ansetzung für Zündstoff, weil Grünbach am 1. Mai den Nachtrag gegen Mönichkirchen absolviert, musste das Match von Sonntag auf Samstag vorverlegt werden. Die Entscheidung des Verbandes schmeckte dem Titelaspiranten gar nicht, der nun wahrscheinlich wichtige Spieler vorgeben muss.

Lanzenkirchen im Hintertreffen

Auch in Lanzenkirchen war die Stimmung schon mal besser. Die Violetten sind nach zwei sieglosen Partien schon drei Punkte im Hintertreffen und haben auch das direkte Duell gegen Hochneukirchen verloren. Lanzenkirchen-Trainer Michael Leuchtmann konnte auch der Tatsache, dass seine Mannschaft in Natschbach ein 0:3 noch in ein 3:3 verwandelte, wenig positives abgewinnen. Die Fehler vor den drei Gegentreffer waren ihm ein Dorn im Auge: „Damit hast im Titelkampf keine Berechtigung.“ Jetzt braucht es eine schnelle Reaktion. Vielleicht ist St. Egyden dafür der richtige Gegner. Die Steinfeld-Truppe gewann im Jahr 2023 nämlich noch kein Pflichtspiel.

Die Runde im Überblick

Freitag, 18 Uhr: Ternitz - Kirchberg / We. (Radenkovic). Samstag, 16.30 Uhr: Puchberg - Hochneukirchen (Görgülü), Mönichkirchen - Pottschach (Gyarmati), St. Egyden/Stfd. - Lanzenkirchen (Koch), Krumbach - Grünbach (Gültekin). Sonntag, 16.30 Uhr: Kirchberg/We. - Natschbach-L. (Ak), Ternitz - Hochwolkersdorf (Babuscu). Montag, 16.30 Uhr: St. Egyden/Stfd. - Pottschach (Gökdemir), Mönichkirchen - Grünbach (Schuster).