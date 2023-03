Straucheln die Spitzenteams wieder?

Die Spitzenteams ließen zum Frühjahrsauftakt schon ordentlich Federn. Vor allem Herbstmeister Hochneukirchen erlebte ein wahres Waterloo, war bei Schlusslicht Hochwolkersdorf bereits nach 19 Minuten mit 0:4 hinten. Punkte waren am Ende (2:4) außer Reichweite. Der USC blieb dennoch an der Spitze, weil auch Lanzenkirchen gegen den Vorletzten Grünbach nicht über ein torloses Remis hinauskam. Nur Krumbach konnte gegen Puchberg gewinnen und rückte somit auf Platz zwei vor. Die Aufgaben bleiben unangenehm. Hochneukirchen empfängt Pottschach. Der SVSF galt im Sommer noch als Titelfavorit, vergab mit einem völlig verpatzten ersten Saisondrittel aber alle Chancen. Langsam kommen die Pottschacher aber ins Rollen, gewannen zum Rückrundenstart gegen Natschbach 4:1. Einen klaren Favoriten gibt es also nur auf dem Papier.

Duelle mit den Ex-Vereinen

Lanzenkirchen bekommt es im Derby mit Hochwolkersdorf zu tun. Der Tabellenletzte möchte im Titelkampf nicht zum Zünglein an der Waage werden und auch dem Tabellendritten Punkte abknöpfen. Lanzenkirchen-Trainer Michael Leuchtmann hat gegen seinen Ex-Verein klarerweise andere Pläne. Selbiges gilt für Krumbach-Coach Robert Geyer, der erstmals an seine alte Wirkungsstätte Mönichkirchen zurückkehrt. „Ich war siebeneinhalb Jahre dort oben. Natürlich ist es ein besonderes Spiel.“ Ein Duell der Verfolger wird Puchberg gegen Kirchberg. Der Fünfte empfängt den Vierten. Beide sind sieben Punkte vom Aufstiegsplatz entfernt. Günter Pürzl will gegen Grünbach seinen ersten Sieg als St. Egyden-Trainer einfahren. Ternitz ist gegen den Tabellenzehnten Natschbach in der Favoritenrolle.