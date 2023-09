Für den Titelfavoriten wird es vielleicht schon ein echtes Schicksalsspiel. Bad Erlach hat Qualität, bringt sie aber nicht auf das Feld. Nach drei Niederlagen in Folge ist die Mannschaft von Mäx Valenka eigentlich zum Siegen gezwungen, ansonsten ist zumindest die Winterkrone kein Thema mehr. Aktuell liegen die Kurortler, die zuletzt in Mönichkirchen nach 3:0-Führung 3:5 verloren, gar nur auf Position neun. Der erste Blick auf die Tabelle ist aber brutaler, als die Realität, denn trotz der aktuellen Negativserie fehlen auf Howodo (Tabellenführer nach Verlustpunkten) „nur“ fünf Körner - verrückte 2. Klasse Wechsel.

Jene 2. Klasse Wechsel, die für Bad Erlach-Gegener Pottschach bisher ein Wechselbad der Gefühle war. Nach der Derbypleite gegen Ternitz gewann Pottschach etwas glücklich 2:1 gegen Grünbach. Wohin die tabellarische Reise geht, ist daher völlig offen. Die Rot-Weißen rangieren mit zehn Punkten im breiten Verfolgerfeld der Spitzenteams.

Der Siebente will den Zweiten überholen

Auf Platz eins steht derzeit Kirchberg (mit einem Spiel mehr). Die Motsch-Elf feierte zuletzt einen emotionalen Sieg im Bucklige Welt-Duell gegen Krumbach. Nun empfangen Reinhard Riegler und Co. den Tabellenvorletzten Natschbach und sind am Papier der deutliche Favorit. Ein vermeintlich schwereres Los hat Hochwolkersdorf, das mit 2,0 den besten Punkteschnitt der Liga hat. Im Bezirksderby muss die Wedl-Elf nach Krumbach. Die Geyer-Elf ist aktuell nur Siebenter, könnte mit einem Dreier aber an Hochwolkersdorf vorbeiziehen - verrückte 2. Klasse Wechsel.

Jene 2. Klasse Wechsel, die mit Grünbach in den ersten Runde ein Sensationsteam sah. Auf drei Siege in Folge folgten für die Schneebergländer zwei Niederlagen. Die Anfangseuphorie erlitt also eine leichte Delle. Nun geht es gegen St. Egyden, das zuletzt Ternitz - bis dahin Erster - mit 6:2 abschoss und nun mit breiter Brust nach Grünbach fahrt.

Ein Spitzenteam als Schießbude

Mit dem Debakel in St. Egyden patzte sich Ternitz seine bis dahin weiße Weste ordentlich an. Nun kassierten alle Mannschaften zumindest eine Niederlage. Am Sonntag (16 Uhr) empfangen die Stahlstädter den letztjährigen Herbstmeister Hochneukirchen. Der USC kam eher stotternd in die Saison, will nun nach dem 1:0 gegen Natschbach durchstarten. Kurioses Detail: Der Drittplatzierte Ternitz bekam neben Schlusslicht Puchberg die meisten Gegentreffer der gesamten Liga - verrückte 2. Klasse Wechsel.

Jene 2. Klasse Wechsel, in der Puchberg als einzige der zwölf Mannschaften noch keinen Sieg einfuhr. Die Krise des ATSV scheint so etwas wie die einzige Konstante zu sein. Das möchte Mönichkirchen nutzen. Die Krenmayr-Elf holte zuletzt mit einer Rumpftruppe zwei Siege. Nun kehren bei den Bucklige Welt-Kickern wieder einige Leistungsträger ins Team zurück, gelingt der dritte Streich, dann sind die Mönich'er vorerst im Spitzenfeld dabei.

Die Runde im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Bad Erlach – Pottschach (Wind), Puchberg – Mönichkirchen (Bertha).

Samstag, 16 Uhr: Grünbach – St. Egyden (Polak).

Sonntag, 16 Uhr: Ternitz – Hochneukirchen (Oezdogan), Kirchberg – Natschbach (Schuster).- 16.30 Uhr: Krumbach – Hochwolkersdorf (Köse).