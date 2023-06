Howodo war nach Katastrophen-Herbst das zweitbeste Frühjahresteam

Im Herbst rangierte Hochwolkersdorf noch mit zwei mageren Pünktchen abgeschlagen am Tabellenende. Im Winter folgte die Transferoffensive. Mit Balazs Laki, Gabor Varga, Ali Ölmez, Onur Keles und Srdan Tonkovic kam richtig Qualität. Das spiegelte sich auch an den Ergebnissen wider. Howodo war die zweitbeste Mannschaft im Frühjahr und vor allem daheim eine Macht. In sechs Heimspielen holte der Traditonsverein 16 Zähler. Auswärts lief es weniger gut. Da gab es mit dem 1:0 in Kirchberg die ganze Saison nur einen einzigen Sieg und damit den letzten Platz in der Auswärtstabelle. „Das Frühjahr war sicher positiv. Darauf kann man aufbauen. Das gibt Motivation für die kommende Saison“, rekapituliert Howodo-Obmann Helmut Rothmann.