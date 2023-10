Trotz kurzer Talfahrt an der Spitze angekommen

Bereits vor der Saison traute Die Liga-Konkurrenz Hochwolkersdorf einiges zu. Für viele waren die Grün-Weißen Verfolger Nummer eins von Titelkandidat Bad Erlach. Sieben Wochen später sollten diese sogar eines Besseren belehrt werden, denn, abgesehen von Bad Erlachs überraschender Ergebniskrise, übernahm der SC am vergangenen Wochenende sogar die Tabellenführung.

Der Weg dorthin lässt sich allerdings fast mit einer Achterbahnfahrt vergleichen: Nach einer fulminanten ersten Runde gewann Howodo doch etwas glücklich gegen Natschbach und musste dann sogar zwei Niederlagen hintereinander einstecken. Im darauffolgenden Aufeinandertreffen der beiden Titelfavoriten ging den Grün-Weißen dann aber der Knopf auf. Auf den hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Bad Erlach folgte ein ungefährdetes 4:0 gegen Puchberg und zuletzt ein 4:3-Erfolg in Krumbach. Obwohl man, mit insgesamt 20 Toren, die beste Offensive der Liga stellt, ist jedoch noch immer Luft nach oben: „Wenn wir alle Chancen genutzt hätten, dann hätten wir einen komfortableren Vorsprung gehabt, aber so ist es am Schluss sogar noch einmal eng geworden“, spielt Obmann Helmut Rothmann auf den 4:3-Anschlusstreffer der Krumbacher in der Schlussphase an. Howodo mit Heimvorteil im SpitzenspielAm Sonntag sollten sich die Hochwolkersdorfer von ihrer treffsichersten Seite zeigen, wenn man um 15.30 Uhr den Tabellennachbarn aus Kirchberg zum Spitzenspiel empfängt. Im Falle eines Sieges könnten die Hausherren ihre Führung erhöhen, man hätte dann mindestens zwei Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten, oder sie müssten die Gäste aus Kirchberg vorerst wieder an sich vorbeiziehen lassen – an Spannung wird es also auf keinen Fall mangeln.