Aus dem Nichts ein Traumtor

Es gibt Spieler, für die ist es Gewohnheit fast jede Woche ein Tor zu erzielen. Marcel Terpe gehört sicher nicht zu dieser Sorte Spieler. Gegen Puchberg nahm sich der Lanzenkirchen-Verteidiger aus 35 Metern trotzdem ein Herz und der Ball schlug ein. „Ich habe gesehen, dass der Tormann zu weit rechts steht und habe gezielt, nur habe ich nicht damit gerechnet, dass der Ball auch wirklich dorthin geht“, muss Terpe selbst schmunzeln. Wann er das letzte Mal in einem KM-Pflichtspiel traf? Das konnte er beim Gespräch mit der NÖN selbst nicht beantworten. Das Archiv spuckt den 25. Oktober 2014 aus – damals traf Terpe für Neunkirchen gegen Schlöglmühl: „Aber so ein schönes Tor wie am Samstag habe ich überhaupt noch nie gemacht, glaub ich.“

Das Tor war nicht nur schön, sondern vor allem wichtig. Mit dem Tor nach rund 100 Sekunden ebnete Terpe Lanzenkirchen den Weg zum 3:1-Sieg – nachdem es zuvor drei Spiele lang keinen Sieg für die Leuchtmann-Elf gab.

Der Abwärtstrend der letzten Wochen war der Grund, warum Terpe überhaupt in der Startelf stand. Zuletzt spielte er vor fast einem Jahr von Beginn an. Eine Woche zuvor gab es gegen St. Egyden überhaupt erst den ersten Saisoneinsatz. „Der Trainer hat mich angerufen, dass er mich braucht. Ich war überrascht. Dass ich dann sogar in der Startelf stehe, hat sich ergeben.“ Aber jetzt hat der Außenverteidiger Gefallen gefunden: „Ich würde natürlich gerne die nächsten Spiele auch spielen, aber das entscheidet der Trainer.“

Mit seinem Treffer leistete Terpe jedenfalls schon einen Beitrag dafür, dass Lanzenkirchen wieder mittendrin im Titelrennen ist. Durch die Pleiten von Krumbach und Hochneukirchen geht das Spitzentrio nämlich punktgleich in die letzten vier Runden. „Es wird drauf ankommen, was wir daraus machen. Wenn wir unsere Leistung bringen, werden wir es machen“, so Terpe.