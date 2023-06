Jäger Lanzenkirchen wildert im fremden Revier den Meistertitel

Vor der Saison war Lanzenkirchen mit der Versetzung von der 2. Klasse Steinfeld in die 2. Klasse Wechsel nicht wirklich happy. In diesem Sommer wechselt der Meister wieder die Liga und auch die Etage. Lanzenkirchen steigt in die 1. Klasse Süd auf. Der Weg dorthin war aber durchaus beschwerlich. Hochneukirchen und Krumbach waren zähe Widersacher. Nach drei sieglosen Spielen Mitte der Rückrunde war der Titeltraum eigentlich begraben. Mit vier Siegen en suite wendete Lanzenkirchen noch einmal das Blatt. „Nach der Niederlage in St. Egyden haben wir die Meisterschaft eigentlich schon abgeschrieben. Wir haben dann in der Defensive umgestellt. Das war irgendwie der Knackpunkt. Nach dem Sieg in Krumbach in der vorletzten Runde hatte ich schon im Gefühl, dass wir einen Tag später Meister sind, weil Hochneukirchen in Kirchberg nicht gewinnt und so war es dann auch“, schildert Coach Michael Leuchtmann.