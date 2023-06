Lanzenkirchens erste Meisterparty seit 39 Jahren

In zwei Wochen zählt Lanzenkirchen-Kapitän Michael Wolfsgruber 40 Lenzen. An den letzten Lanzenkirchner Meistertitel kann sich aber auch er nicht mehr erinnern. „Da ist er zu Hause mit der Rasel herumgelaufen“, scherzt Sportchef Gerhard Deibel in Anspielung an den letzten Lanzenkirchner Titel anno 1984. Damals war Johann Tomsich Obmann des SCL. In seine Ära fallen fünf Meistertitel (von der 2. Klasse bis in die 2. Landesliga). Bisher war er aber auch der einzige, der mit Lanzenkirchen Meistertitel feierte. Seit einigen Tagen gibt es im erlesenen Club Zuwachs. Alfred Koglbauer hat nun auch einen Titel als Vereinschef auf der Visitenkarte. Tomsich lies es sich nicht nehmen seinem Nachfolger und natürlich den Meisterkickern persönlich zu gratulieren.

Das Highlight der Meisterparty war aber freilich die Tellerübergabe und da ließen sich die Lanzenkirchner etwas besonderes einfallen. Auf der Schale sind nämlich alle Namen der Meistermannschaft eingraviert. „Das ist was für die Ewigkeit“, meint Deibel, der nun gemeinsam mit Coach Michael Leuchtmann am Kader für die 1. Klasse Süd bastelt. Eine Überraschung nahm Captain Wolfsgruber, der seine Karriere eigentlich beenden wollte, am Samstag vorweg: „Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit dieser Mannschaft, aber wirklich nur ein Jahr...“