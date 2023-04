Grünbach punktet weiter

Werbung

Mit einer erneut leicht geschwächten Elf startete Grünbach in die Partie. Adnan Yoruk probierte es zwar, konnte aber aufgrund seiner bereits vorhandenen Verletzung nicht weiterspielen. In der ersten Halbzeit gab es für die Zuschauer wenig interessante Situationen, beide Defensiven standen stabil und so ergaben sich wenige torgefährliche Möglichkeiten.

Grünbach kommt zurück

Nach der Halbzeit trat St. Egyden aktiver auf, war präsenter. So war es wenig verwunderlich, dass Sedat Kurt nur eine Minute nach Wiederanpfiff für den Führungstreffer sorgte. Doch die Freude hielt nur kurz an, SV Grünbach konnte in Person von Peter Gajan schnell in Minute 53 ausgleichen. Kurz vor Schluss sorgte ein Frustfoul von St. Egydens Innenverteidiger Patrick Schwarz für Aufregung: Für Schwarz gab es Rot, allerdings mischte sich der gelbbelastete Grünbach-Tormann Patrick Stickler ein, dafür sah er seine zweite Gelbe und durfte ebenfalls früher duschen gehen. Fußballerisch passierte allerdings wenig, und so blieb es beim gerechten 1:1.

Tore: Heim Sedat Kurt (46.), Gast Peter Gajan (53.)

St. Egyden / Stfd.: Patrick Schweritz, Nico Linshalm, Martin Biegler, Thomas Speringer, Atilla Dikbayir, Mario Horvath, Sedat Kurt, Michael Schwarz, Matteo Previsic, Mark Buchner, Patrick Schwarz, Stefan Haller, Maximilian Weber, Fabian Dorfmeister, Dominik Zenz, Maximilian Weber (63. statt Matteo Previsic), Fabian Dorfmeister (69. statt Sedat Kurt), Dominik Zenz (85. statt Nico Linshalm)

Grünbach: Patrick Stickler, Philipp Prettner, Adnan Yoruk, Adam Berta, Fabian Zimmermann, Matthias Winkler, Kristian Kutak, Martin Nyari, Dominik Winkler, Steven Preis, Peter Gajan, Christopher Lautschan, Tamas Bieder, Daniel Tisch, Thomas Schönleitner, Ali Altun, Thomas Schönleitner (HZ. statt Steven Preis), Tamas Bieder (22. statt Adnan Yoruk), Ali Altun (77. statt Martin Nyari), Daniel Tisch (77. statt Fabian Zimmermann)

Karten: Maximilian Weber (79. Gelb Foul), Peter Gajan (50. Gelb Kritik), Patrick Stickler (88. Gelb Unsportl.), Adam Berta (88. Gelb Foul), Patrick Stickler (90. Gelb-Rot Unsportl.), Patrick Schwarz (90. Rot Foul)