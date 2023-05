Offener Schlagabtasuch endet Remis

Eine verhaltene Anfangsphase beiderseits prägt die ersten Minuten der Partie. Nach gut einer halben Stunde nahm das Spiel aber Fahrt auf. Meussen brachte das erste mal Bewegung auf die Anzeigetafel und stellte auf 0:1 aus Sicht der Gäste. Keine zwei Minuten später traf Pottschachs Posch und erhöhte den Vorsprung auf zwei Tore. Als sich alle schon in der Pause sahen machte Biegler in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch den 1:2-Anschlusstreffer. Dann gings aber in die Kabine.

Dreimalige Führung reicht nicht

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein Spiel auf Messers Schneide. Zuerst brachte Kurt die Hausherren auf „Gleich“, nur wenige Minuten später stellte Walk den Ein-Tore-Vorsprung der Gäste wieder her. St. Egydens Weber sah dann wegen einer Unsportlichkeit die gelb-rote Karte, Pottschach fortan mit einem Mann mehr. Doch die Hausherren ließen sich davon nicht beeindrucken, kamen durch Dorfmeister zum wiederholten Ausgleich.

Turbulente Schlussphase

Dem nicht genug traf Pottschachs Senft zur erneuten Führung der Gäste, das nur fünf Minuten vor dem regulären Ende. St. Egyden steckte in Unterzahl aber nicht auf, kämpfte und belohnte sich auch. Matteo Previsic sollte es sein, der in Minute 88. erneut ausgleicht und die Wogen noch einemal hoch gehen ließ. So hoch, dass sich kurz vor Schlusspfiff eine Rudelbildung nicht vermeiden ließ. Dabei wurden St. Egydens Seydi Kurt und Pottschachs Markus Lechner vom Platz gestellt. Mit der Szene war aber dann Schluss. „Nach dreimaliger Führung und zahlreichen Chancen, in Überzahl den Sack zuzumachen, auf jeden Fall zwei verlorene Punkte,“ so Pottschach Obmann Klaus Lechner.

01.05.2023 16:30

Statistik:

St. Egyden / Stfd. - Pottschach 4:4 (1:2)

Torfolge: 0:1 (34.) Meussen, 0:2 (35.) Posch, 1:2 (45+2.) Biegler, 2:2 (70.) Kurt, 2:3 (73.) Walk, 3:3 (82.) Dorfmeister, 3:4 (85.) Senft, 4:4 (88.) Previsic

Karten: Weber (66., Gelbe Karte Foul), Weber (78., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Kurt (90+3., Rote Karte Tätl.)Kainrath (56., Gelbe Karte Unsportl.), Posch (90+5., Gelbe Karte Kritik), Senft (75., Gelbe Karte Unsportl.), Pichler (29., Gelbe Karte Unsportl.), Ratzinger (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Pichler (90+3., Rote Karte Tätl.)

St. Egyden / Stfd.: Marku, Kurt Sedat, Horvath, Biegler (63. Dorfmeister), Linshalm, Previsic, Schweritz, Kurt Seydi, Speringer, Rigler (55. Buchner), Weber

Pottschach: Stögerer (76. Orhan), Kainrath, Posch (69. Ratzinger), Benczik, Senft (88. Puhr), Lechner Markus, Goger, Tösch, Pichler (HZ. Walk), Meussen, Liebezeit

205 Zuschauer, Schiedsrichter: Emre Gökdemir