Der nächste Dämpfer für Titelaspirant Lanzenkirchen

St. Egyden/Stfd. - Lanzenkirchen 3:0. Nach dem 3:3 gegen Natschbach war Lanzenkirchen-Trainer Michael Leuchtmann fuchsteufelswild. Die 0:3-Niederlage im Steinfeld nahm der Übungsleiter fast schon stoisch zur Kenntnis, den sie kam nicht völlig überraschend. Die Ausfälle der Leistungsträger Michael Wolfsgruber, Dennis Leuchtmann und Marco Schmidt waren für die Gäste einfach nicht zu kompensieren. Die Gäste waren spielerisch zwar bemüht, doch im letzten Drittel fehlten die Ideen. Nach wenigen Sekunden hatte Filip Alilovic die beste Lanzenkirchner Chance im ganzen Spiel. Der Innenverteidiger köpfelte nach einer Standardsituation ans Aluminium.

St. Egyden macht die Tore

Praktisch im Gegenzug schlug St. Egyden zu, Ronald Rigler besorgte die Führung für den Außenseiter. Lanzenkirchen schaffte es danach nur selten die St. Egydener Defensive in Bedrängnis zu bringen. Mitte des zweiten Durchgangs entschieden die Hausherren mit zwei Umschaltsituationen die Partie vorzeitig. Mario Horvath traf zum 2:0. Sedat Kurt machte mit dem 3:0 den Deckel drauf. Günter Pürzl durfte über seinen ersten Sieg als St. Egyden-Trainer jubeln, während Lanzenkirchen in dieser schwierigen Phase zumindest Schützenhilfe bekommt. Krumbach remisierte gegen Grünbach, Hochneukirchen verlor in Puchberg. Damit bleibt die Spitze nur drei Punkte entfernt.

Stimme zum Spiel

Lanzenkirchen-Trainer Michael Leuchtmann: „Man muss das Ergebnis aufgrund der Ausfälle relativieren. Mir müssen akzeptieren, dass wir das nicht kompensieren können. Es war ein verdienter Sieg für St. Egyden, auch wenn wir spielerisch in der ersten Halbzeit ganz gut waren, hatten wir während der 90 Minuten keine einzige richtig zwingende Chance.“

Statistik:

St. Egyden / Stfd. - Lanzenkirchen 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (5.) Rigler, 2:0 (65.) Horvath, 3:0 (68.) Kurt

Karten: Linshalm (59., Gelbe Karte Unsportl.), Buchner (86., Gelbe Karte Foul)

St. Egyden: Schweritz; Linshalm, Weber, Previsic, Marku; Seydi Kurt.Speringer, Rigler, Sedat Kurt; Biegler, Horvath.

Lanzenkirchen: Janecek; Hauke (HZ., Lohr), Rössner, Alilovic (68., Terpe), Schicho; Dorfmeister; Golubovic, Drobilitsch (65., Alfanz); Edelhofer, Schmitz.

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Christopher Koch