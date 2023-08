Daniel Sacher: Vom Sechzehner in den Vorstand

Wir schreiben den 21. April 2023. In der 13. Runde der 1. Klasse Süd treffen Felixdorf und Bad Erlach aufeinander. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand weiß: Für Goalie Daniel Sacher wird es das letzte Spiel seiner Karriere sein. In Minute zwölf springt er, um sich den Ball mit der Brust anzunehmen, bei der Landung am Boden gibt jedoch das Knie nach. Diagnose: Kreuzbandriss. Der Weg zurück auf den Platz ist bekanntlich ein sehr langer. Sacher wird diesen allerdings nicht mehr bestreiten, er beendet seine Karriere.

Aus dem Fußballgeschäft zieht er sich jedoch nicht zurück, er ist nun neuer Sportlicher Leiter in Bad Erlach. Diese Funktion ist für Sacher kein Neuland. In seiner Heimat Theresienfeld hatte er bereits zweieinhalb Jahre lang die Sportliche Leitung inne und konnte dort erste Erfahrungen auf Vorstandsebene sammeln: „Für mich war klar, dass ich in Bad Erlach bleibe und dem Verein weiterhin helfen will. Der einzige Unterschied ist, dass ich das ab sofort von außen mache und nicht auf dem Feld.“

Meistens sagen mir Bekannte, ich soll mir bestimmte Spieler anschauen und dann mache ich mir ein eigenes Bild von ihnen Daniel Sacher, Scout und Sportlicher Leiter aus Leidenschaft

Ins Transferprogramm der vergangenen Übertrittszeit war der neue Sportliche Leiter bereits voll involviert, hatte großen Anteil daran, dass dieses planmäßig erfüllt werden konnte und das Ergebnis kann sich bisher sehen lassen. „Wir sind mit dem Kader völlig zufrieden. Die Jungs ziehen mit, es sind immer mindestens 25 Leute am Training und wenn man gegen höherklassige Gegner gewinnt, fühlt man sich selbst auch etwas bestätigt“, spricht Sacher den 4:2-Testspielsieg gegen Breitenau an.Spieleranalyse als

große LeidenschaftDoch schon während seiner Karriere war Sacher auch außerhalb des Sechzehners aktiv. Das Analysieren der eigenen Spiele war sein zweites Hobby und schon damals war er auf vielen Sportplätzen zu sehen. Unter anderem, da er hobbymäßig Listen über Amateurspieler der Region führt.

Sacher sucht allerdings nicht zwanghaft nach Spielern, die er dokumentiert: „Meistens sagen mir Bekannte, ich soll mir bestimmte Spieler anschauen und dann mache ich mir ein eigenes Bild von ihnen.“ Zuerst informiert er sich über das Alter, die Position und die bisherigen Stationen und beobachtet sie danach selbst. Dabei werden dann die Stärken und Schwächen vermerkt und nach einem Jahr zieht Sacher dann einen Vergleich.