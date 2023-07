Grünbach holt Quartett

Der SV Grünbach stellte seine ersten Neuzugänge vor, was allerdings zu erwarten war. Bereits nach der letzten Partie sagte Obmann Harald Winkler: „Es wird Veränderungen geben. Wenn man Stockletzter ist, kann man damit natürlich nicht zufrieden sein.“

Diese Veränderungen sind nun eingetroffen: Fritz Hauke wird vom Aufsteiger Lanzenkirchen kommen und in der Defensive für Sicherheit sorgen. Obmann Winkler freut sich: „Er ist ein Spieler, der 100 Prozent Einsatz von sich selbst und von der Mannschaft fordert.“ Dazu kommt noch das Legionärsduo aus der Slowakei: Aurel Martinec und Patrik Gajan, der Bruder von Grünbach-Kicker Peter Gajan. „Das sind zwei junge Burschen, die eine gute Ausbildung genossen haben, die uns gut unterstützen werden.“ Aurel Martinec wird der Tormannersatz für Grünbach-Handschuh Patrick Stickler sein, der den Verein leihweise zum Club 83 Wiener Neustadt verlässt. Doch neben Fritz Hauke gibt es noch einen Neuzugang für den Sportverein aus Grünbach, der in der Umgebung durchaus bekannt ist: Serdar Özmen wird die Elf von Frantisek Kiss in der Offensive unterstützen und mit seiner Erfahrung für Torgefahr sorgen. Özmen ist vor allem im Steinfeld bekannt, spielte unter anderem für Sollenau, Felixdorf oder Theresienfeld. Doch auch bei Kottingbrunn und Bad Vöslau konnte er seine Qualitäten unter Beweis stellen. „Er hat Erfahrung und kann Tore schießen, so einen brauchen wir“, beschrieb der Grünbach-Obmann die Qualitäten seines Neuzugangs.

In den kommenden Wochen sollen sich die Neuzugänge an ihr neues Umfeld gewöhnen und sich in die neue Mannschaft einleben, dann möchte man mit Vollgas in die Vorbereitung starten. Winkler hofft auch, dass man mit den Neuzugängen „die heimisch Anwesenden motiviert, auf das Training zu kommen.“