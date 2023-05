Erich Röcher übernimmt in Pottschach

Vor eineinhalb Wochen trennten sich die Wege von Jürgen Goger und Pottschach. Sein Nachfolger wurde nun gefunden: Erich Röcher, aktuell noch Trainer bei Ligarivalen Puchberg, wird ab Sommer beim Rekordmeister des Bezirks Neunkirchen übernehmen. Pottschach ist für Trainerroutinier Röcher kein gänzlich neues Pflaster. In der Saison 2013/14 streifte er als Spieler das rot-weiße Trikot über. Nach der verkorksten Saison 2022/23 soll Röcher Pottschach in der kommenden Spielzeit wieder deutlich weiter vorne in der Tabelle etablieren. Das Engagement in Pottschach ist nach St. Peter/Wechsel, Hirschwang, Schlöglmühl, Hochneukirchen und eben Puchberg Röchers sechste Station als KM-Cheftrainer.

