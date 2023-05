Jürgen Goger ist nicht mehr Pottschach-Trainer

Das 1:3 in Mönichkirchen war das letzte Spiel von Jürgen Goger auf der Pottschacher Betreuerbank. Der Trainer bot dem Vereinsvorstand selbst seinen Rücktritt an. Nach intensiven Gesprächen nahm die sportliche Leitung das Gesuch an. Die Trennung wurde bereits am Dienstagabend der Mannschaft mitgeteilt. Goger war seit „Es war nicht so, dass wir Jürgen Goger einfach rausgehauen haben“, hält Obmann Klaus Lechner auch gegenüber der NÖN fest: „Jürgen hat nach der letzten Niederlage selber nicht mehr weitergewusst.“

Weit hinter den sportlichen Erwartungen

Im Vorjahr schloss der SVSF die Meisterschaft noch am dritten Platz ab. Pottschach startete im Sommer als Titelkandidat in die Saison. Der Traum zerplatzte bereits in den ersten Wochen. Nach einem völlig verkorksten Herbst schien sich die Mannschaft in der Wintervorbereitung wieder zu stabilisieren. „Nach dem Natschbach-Spiel hat alles wieder so begonnen, wie im Herbst. Darum hat die sportliche Leitung entschieden, dass es jetzt einen Ruck machen muss“, liegt Pottschach vor dem Derby gegen Ternitz (Samstag, 16.30 Uhr) nur auf dem zehnten Platz.

Bis zum Sommer soll eine Lösung her

Vorübergehend übernehmen Mario graf und Helmut Ratzinger als Interimsduo. Bis spätens Sommer will der Verein dann eine langfristige Lösung finden: „bis dann wollen wir eine Lösung gefunden haben. Wir haben natürlich ein paar Kandidaten, aber konkretes gibt es noch nicht. Jürgen Goger wird uns aber weiter als Fan erhalten bleiben“, sagt Lechner, der auch noch einmal an die Spieler appelliert: „Die müssen sich aber eindeutig an der eigenen Nase nehmen.“ Goger selbst war für die NÖN bisher nicht erreichbar.