Pottschach verpflichtet ungarisches Trio

Nach einigen Abgängen und einer mäßigen Saison war klar, dass Pottschach wieder Verstärkung braucht. Nun sind die ersten drei Transfers fix, Pottschach verpflichtet ein Legionärstrio. Richard Szabo, Csaba Ferko und Csanad Horvath sind die drei Neuzugänge.

Szabo und Ferko sind keine Unbekannten im Bezirk, Ferko spielte vor zwei Jahren noch in St. Egyden, davor war er bei Wiesmath. Richard Szabo spielte in der vergangenen Saison beim Titelaspiranten Krumbach, konnte 15 Tore erzielen. Csanad Horvath ist ein 23-jähriger Ungar, der in Österreich bisher nicht spielte. „Er ist ein guter Innenverteidiger, 1,90 groß. Genau was wir brauchen“, freut sich Obmann Klaus Lechner über seinen neuen Abwehrchef.

Eigentlich wollten die Pottschacher eher mit eigenen Spielern und Spielern aus der Region spielen, die Abgänge und das Geld, dass einheimische Kicker verlangen wurden allerdings zum Verhängnis. „Wir haben es wirklich probiert, waren mit einigen Spielern aus der Umgebung im Gespräch, aber das geht sich für uns einfach nicht aus“, so Lechner. Neben den drei Ungarn soll es aber dennoch Verstärkung geben, sogar Bezirkskicker: „Wir sind an zwei Burschen aus der Umgebung dran, in den nächsten Wochen sollte es fix sein.“