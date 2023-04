Aus dem Nichts kam Atabinen

Ternitz - Hochwolkersdorf 2:0. An einem lauen Sonntagnachmittag lieferten sich Ternitz und Hochwolkersdorf einen ebenso lauen Kick. Beide Mannschaften neutralisierten sich. Chancen blieben hüben wie drüben aus. Aufseiten der Gäste lag das vielleicht auch daran, dass Balazs Laki nach wenigen Minuten mit einer Zerrung raus musste. Mit seiner Geschwindigkeit wäre der Ungar auf dem großen Ternitzer Sportplatz natürlich eine Offensivwaffe gewesen.

Tor fünf Minuten nach der Einwechslung

Das fällt aber in die Kategorie ,hätt i war i'. Fakt ist, dass das Spiel ohne Höhepunkt in die Schlussviertelstunde ging und dann spielte ein Mann seine individuelle Qualität aus. Ternitz-Spielertrainer Ayhan Atabinen, der sich selbst erst fünf Minuten zuvor einwechselte, bekam einmal ein paar Meter zu viel Platz und schon stand es 1:0 für die Hausherren. Die Gäste machten in den letzten Minuten auf. Ertrag brachte das keinen. Cvijetin Klincov erzielte mit dem Beginn der Nachspielzeit den 2:0-Endstand.

Stimme zum Spiel

Hochwolkersdorf-Obmann Helmut Rothmann: „Es war eine komische Partie, weil wir uns gegenseitig aus der Partie genommen haben. Es war eine klassische Partie, in der der gewinnt, der das erste Tor macht.“

Statistik

Ternitz - Hochwolkersdorf 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (76.) Atabinen, 2:0 (90+1.) Klincov

Karten: Ulreich (57., Gelbe Karte Kritik), Karaaslan (85., Gelbe Karte Unsportl.)Tonkovic (68., Gelbe Karte Foul), Ölmez (86., Gelbe Karte Unsportl.), Kühteubl (75., Gelbe Karte Unsportl.)

Ternitz: Krajicek; Steinhauser, Karaaslan, M. Pichler (92., Blümel), Turecek; Dugovic (94., Ulreich), Klincov, Ungersbäck (71., Atabinen); Crla, Degirmenci, Kucerka.

Hochwolkersdorf: Lueger; Laszlo, Tonkovic, Wedl, Kühteubl; Blank (86., Lechner), Varga, Pürrer, Keles; Ölmez, Laki (8., Yavuz).

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Ayhan Babuscu