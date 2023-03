Schwache Chancenverwertung beiderseits

Nach einer langen fußballfreien Zeit ging es nun wieder in die Rückrunde. Ternitz war auf einigen Positionen geschwächt, verletzungsbedingte Ausfälle zwangen Spielertrainer Ayhan Atabinen zu ungewohnten Änderungen. „Das war nicht einfach, aber die jungen Burschen haben das gut gemacht“, beschreibt Atabinen die Aufstellung. Vor alllem Farzad Hussaini und Max Ritter bekamen viel Lob des Trainers. Zu Beginn des Spiels waren aber die Mönichkirchner deutlich besser, schon nach zwei Minuten gab es einen Elfmeter nicht – für beide Trainer eine Fehlentscheidung. „Das muss ich als gegnerischer Trainer auch sagen, das war ein Elfer“, gesteht Ternitz-Coach Ayhan Atabinen. „Es war einer, aber ich möchte mich nicht zu viel über den Schiri beschweren“, so Mönich-Trainer Stefan Schnabl.

Ternitz macht die Chancen nicht

Nachdem die Mönichkirchner in den Anfangsminuten besser waren und die Chance auf das Tor hatten, traf Ternitz in Person von Daniel Kucerka zum 1:0. Danach war es eine ausgeglichene Partie bis zur Halbzeit. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff glich Patrick Bayer mit einem sehenswerten Lupfer aus. „Wir haben einfach verschlafen“, kritisiert Atabinen den Gegentreffer. Auch nach diesem Treffer ging es weiter hin und her, beide Teams kamen zu Chancen, Tore fielen aber keine. In der Schlussphase hatte Ternitz dann noch einige Chancen: In Minute 89 lief der eingewechselte Atabinen allein auf das Tor, scheiterte aber an Mönichs Schlussmann Manuel Kager. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung.

Stimmen zum Spiel

Ayhan Atabinen, Spielertrainer ASK Ternitz: "Wir hätten die Partie am Schluss für uns entscheiden müssen, das war unglaublich wie viele Chancen wir gehabt haben. Wenn man die Partie aber nur bis zu 87. hernimmt, dann war es ein gerechtes Unentschieden."

Stefan Schnabl, Trainer FC Mönichkirchen: "Wir hätten nach 15 Minuten 3:0 führen müssen. Der Elfer nach zwei Minuten ist da sogar egal, da haben wir schlimmere Sachen liegen lassen. Hinten raus können wir aber froh sein, dass wir einen Punkt mitnehmen."

Ternitz - Mönichkirchen 1:1 (1:0)

Sonntag, 26. März 2023, Ternitz, 100 Zuseher, SR Silviu Burcoiu

Tore:

1:0 Daniel Kucerka (14.)

1:1 Patrik Bayer (52.)

Ternitz: M. Krajicek, M. Blümel, S. Steinhauser, M. Pichler, M. Dugovic, M. Ritter (69. A. Atabinen), A. Velic (62. C. Degirmenci), F. Hussaini (79. C. Ungersbäck), C. Klincov, P. Turecek, D. Kucerka; D. Steiner, I. Atabinen, P. Hadl

Trainer: Ayhan Atabinen

Mönichkirchen: M. Kager, F. Wedl (61. A. Wedl), M. Kis, P. Bayer, T. Gebhart, R. Namjesnik, M. Tauchner, C. Gamperl, T. Horvat, C. Wolf, P. Krenmayr; J. Binder, M. Brunner, G. Guttmann, F. Kager, M. Luef

Trainer: Stefan Schnabl

Karten:

Gelb: Adin Velic (60., Kritik), Ayhan Atabinen (84., Kritik) bzw. keine