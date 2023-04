Atabinen: „Als Zuschauer hätte ich mein Geld zurückverlangt“

Werbung

Ternitz ging als Favorit in die Partie, Natschbach war aufgrund einiger Ausfälle – darunter Kilian Staudinger, Bernd Panholzer und Legionär Martin Galus – massiv geschwächt. Nach der Niederlage gegen Pottschach wollte die Elf von Leo Weißenböck allerdings Wiedergutmachung leisten und auswärts dem ASK Ternitz Paroli bieten. Ternitz kam nicht gut in die Partie, viele Eigenfehler und Unkonzentriertheiten prägten das Spiel. Natschbach verteidigte gut und konzentriert, bis auf einen Abpraller in der Mitte der ersten Halbzeit kam der Gastgeber nicht zum Zug.

Schlechte Partie der Ternitzer

In der zweiten Halbzeit wurde es für die Elf von Ayhan Atabinen nicht besser: Natschbach kam besser in die Partie, für Ternitz gab es keine Möglichkeit, das Ruder umzureissen. „Es war die schlechteste Partie von uns, die ich bisher gesehen habe“, kritisierte Ternitz-Trainer Ayhan Atabinen seine Mannschaft. Er fügte hinzu: „Als Zuschauer hätte ich mein Geld zurückgefordert.“ Wie eine eiskalte „Watschn“ traf die Ternitzer dann noch das späte Gegentor: In der 76. Minute konnte Thomas Ungerhofer per Traumfreistoß die Gäste in Führung bringen. „Er ist zwar Linksverteidiger, aber für solche Situationen brandgefährlich“, kommentierte der erfreute Natschbach-Trainer Weißenböck. Danach passierte relativ wenig, die Natschbacher nehmen drei Punkte aus Ternitz mit.

Tore: Gast Thomas Ungerhofer (76., Freistoss)

Ternitz: Marcel Krajicek, Marco Blümel, Sebastian Steinhauser, Marcel Pichler, Michal Dugovic, Caner Degirmenci, Ayhan Atabinen, Cvijetin Klincov, Daniel Pichler, Daniel Kucerka, Ondrej Crla, Dominik Steiner, Max Ritter, Farzad Hussaini, Christoph Ungersbäck, Ismetcan Atabinen, Premysl Turecek, Premysl Turecek (HZ. statt Daniel Kucerka), Max Ritter (70. statt Ondrej Crla), Christoph Ungersbäck (75. statt Daniel Pichler), Farzad Hussaini (85. statt Marco Blümel)

Natschbach-L.: Markus Morgenbesser, Harald Stellwag, Niklas Samwald, Kilian Temmel, Armin Ungerböck, David Polleres, Thomas Rasner, Patrik Kminek, Markus Schwendenwein, Michael Steinhauser, Thomas Ungerhofer, Raphael Gremmel, Daniel Scherz, Julian Ebner, Johannes Ziehaus, Bernhard Szokolszky, Armin Guschlbauer, Julian Ebner (66. statt Niklas Samwald), Armin Guschlbauer (78. statt Thomas Ungerhofer), Johannes Ziehaus (88. statt Michael Steinhauser)

Karten: Marco Blümel (36. Gelb Foul), Marcel Pichler (68. Gelb Foul), Michal Dugovic (75. Gelb Foul), Cvijetin Klincov (87. Gelb Foul), Patrik Kminek (90. Gelb Unsportl.)