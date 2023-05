Will denn keiner Meister werden?

Aus dem Dreikampf um den Titel wird immer mehr ein „Dreikrampf“. Hochneukirchen und Lanzenkirchen kassierten am Wochenende Niederlagen. Krumbach kam zu Hause gegen Grünbach nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Nerven scheinen blank zu liegen. „Ich bin maßlos enttäuscht“, war Krumbach-Trainer Robert Geyer beim NÖN-Gespräch geknickt. „Wir könnten jetzt schon vier Punkte vor allen anderen sein“, schmerzt auch das 2:2-Unentschieden aus der Vorwoche gegen Kirchberg noch. Nun geht es nach Hochwolkersdorf, das im Frühjahr seine drei Heimspiele gewann.

Lanzenkirchen kam das Glück abhanden

Für Lanzenkirchen wird es diese Woche nicht leichter. Nach drei sieglosen Spielen geht es zu Hause gegen Puchberg, das als Vierter noch einmal Lunte riecht. Das 0:3 gegen St. Egyden nahm Coach Michael Leuchtmann angesichts der Ausfälle von Michael Wolfsgruber, Dennis Leuchtmann und Marco Schmidt fast stoisch zur Kenntnis. „Wir haben uns unserer Erwartungshaltung mit Leistung in den letzten eineinhalb Jahren erarbeitet, aber jetzt werden gewisse Dinge aufgezeigt. Wir hatten schon im Herbst immer wieder Glück, wo wir in den letzten Minuten einen reingenudelt haben“, ging laut Leuchtmann die Leichtigkeit verloren, holte Lanzenkirchen im Frühjahr nur acht Punkte in sechs Spielen.

Leader Hochneukirchen hält bei drei Siegen und drei Niederlagen. „Wir haben es verabsäumt unsere Chancen zu nutzen“, seufzt Hochneukirchens Herbert Stübegger nach der Pleite in Puchberg. Trotzdem bleibt Hochneukirchen vorne. Es bleibt ein Dreik(r)ampf.