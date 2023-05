Drei Kuriositäten zum Trachtenderby

Simmering gegen Kapfenberg. Des nenn i Brutalität, sagte Helmut Qualtinger in einem seiner berühmten Sketches. Brutalität bleibt beim Derby zwischen Pottschach und Ternitz (Samstag, 16.30 Uhr) hoffentlich aus. Ums pure Prestige geht es beim Aufeinandertreffen der beiden Rivalen aber allemal. Beide agieren in dieser Saison unter den Erwartungen, vor allem Pottschach kommt nicht in Tritt. Als Titelkandidat gestartet, sind die Rot-Weißen derzeit nur Zehnter. Ternitz hat zwar fast doppelt so viele Punkte (25:13) als der Gegner, dennoch rundum glücklich kann auch die Atabinen-Elf mit der bisherigen Saison nicht sein. Das Derby ist für beide die letzte Möglichkeit der Saison noch einen positiven Anstrich zu verpassen. Die NÖN blätterte davor in den jüngeren Geschichtsbüchern und stieß dabei auf Schmankerl.

Den höchsten Sieg seit Beginn des NÖFV-Onlinearchivs (2009) fuhr Pottschach im April 2014 ein. Philipp Stögerer trug sich beim damaligen 8:0-Sieg dreimal in die Torschützenliste ein. Der Pottschacher gilt generell als Derbyspezialist, traf bei den jüngsten drei Aufeinandertreffen mit Ternitz immer mindestens einmal.

Von den letzten 25 Spielen entschied Pottschach nicht weniger als 16 für sich. Ternitz konnte hingegen nur fünfmal als Derbysieger vom Platz gehen. Angesichts dieser Statistik erscheint es fast kurios, dass der letzte Pottschacher Sieg schon dreieinhalb Jahre (November 2019) her ist. Seitdem gab es drei Begegnungen, von denen Ternitz zwei gewann, eine endete Remis.

Die meisten aktuellen Statistiken sehen Ternitz im Vorteil. Ein Argument spricht jedenfalls dafür, dass es am Samstag aber zumindest keinen Sieg gibt. Denn zu Hause haben die Pottschacher seit Beginn der Online-Aufzeichnungen 2009 noch nie gegen Ternitz verloren. Im vergangenen Frühjahr war es fast so weit. Da gelang erst in Minute 90 das 3:3. Und wer hätte es anders sein können, als Philipp Stögerer.