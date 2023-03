Fünf Tage vor Saisonstart: Leader feuert Trainer

In der Vorwoche reiste Herbstmeister Hochneukirchen noch mit Trainer Mario Born ins Trainingslager nach Novigrad (Kroatien). Am Wochenende machte dann das Gerücht die Runde, dass Born nicht mehr Trainer beim Tabellenführer der 2. Klasse Wechsel sein soll.Sektionsleiter Herbert Stübegger machte keinen Hehl daraus, dass etwas im Busch ist, allerdings sei „noch nichts spruchreif“. Am Montag ging es dann offenbar schnell.

„Leider mussten wir uns vom Trainer trennen. Die Chemie zwischen ihm und dem ein oder anderen Spieler hat nicht mehr gepasst. Das hat sich in der Stimmung und der Leistung widergespiegelt. Der Verein bedankt sich für das Engagement und die tolle Herbstsaison“, funkte Stübegger am Dienstagvormittag an meinfussball.at.

Wer Born auf der Hochneukirchner Trainerbank nachfolgt beziehungsweise wer gegen Hochwolkersdorf auf der Bank sitzt, ist noch unklar. Born selbst war für eine Stellungnahme am Dienstag nicht zu erreichen.

