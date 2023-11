Längerer Atem bringt Punkt im Derby

Viele Krumbacher Fans standen am Samstag bereits in den Startlöchern, um über einen 2:0-Derbysieg auf heimischer Anlage zu jubeln. Die Hochneukirchner sollten diesem Vorhaben aber kurz vor Schluss einen Strich durch die Rechnung machen. In der 87. Minute brachte Marco Reithofer die Mannsfeldner-Elf per abgefälschtem Freistoß auf 2:1 heran. Kurz darauf schoss Krumbachs vorheriger Doppeltorschütze, und bereits gelb-verwarnter, Zsolt Székely auch noch den Ball weg und sah daraufhin Gelb-Rot - Krumbach ab jetzt also in Unterzahl, aber noch immer in Führung. Bis in die 94. Minute: Die Rot-Weißen bekamen den Ball nicht aus der eigenen Hälfte, nach einer Flanke von der rechten Seite stand Laurenz Hölbl goldrichtig und köpfelte zum 2:2 für die Gäste. Lautstarker Jubel auf Seiten der Gäste, die Krumbacher am Boden zerstört.

Besonders erfreulich war der Derbysieg jedoch für den Goldtorschützen Laurenz Hölbl. Zwölf Minuten nach seiner Einwechslung erzielte das 20-jährige Eigengewächs den Ausgleich für die Grün-Weißen aus Hochneukirchen. „Eine super Geschichte. Er wurde kurz vorher als zweiter Stürmer eingewechselt und dass genau er dann das Tor macht, freut uns natürlich sehr“, jubelt Hochneukirchen-Sportchef Herbert Stübegger über den späten Ausgelichstreffer im Derby.