Trotz des verpassten Titels resümiert Hochneukirchen positiv

Mit Andreas Renner, Marco Reithofer, Balazs Pavlitzky und Bastian Sinnreich bewies Hochneukirchen am Transfermarkt ein goldenes Händchen. Der USC spielte einen sensationellen Herbst, an dessen Ende sich die Hochneukirchner die Winterkrone aufsetzten. Kurz vor Beginn der Rückrunde trennte sich der Verein von Coach Mario Born. Die Chemie zwischen ihm und dem ein oder anderen Spieler stimmte nicht mehr, hieß es damals. Die Rückrunde verlief dann unter der Regie von Mario Heissenberger wechselhaft. Bis drei Runden vor Schluss lagen die Grün-Weißen an der Spitze. Vier Punkte aus den letzten drei Spielen waren am Ende zu wenig: Platz zwei hinter Lanzenkirchen. „Der Vizemeister ist durchaus als Erfolg zu werten. Am Ende überwiegt das Positive. Nächste Saison greifen wir wieder an“, umreißt Sektionsleiter Herbert Stübegger.