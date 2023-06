Jürgen Hanke hört auf: „Leidenschaft und Spaß nicht mehr da“

NÖN: Bevor Sie am Freitag gegen Lanzenkirchen Ihr offizielles Abschiedsspiel gaben, wurden Sie am Donnerstag erstmals Vater. Wie fühlt es sich an als frischgebackener Papa?

Jürgen Hanke: Vater zu werden ist ein unbeschreibliches schönes Gefühl. Das Wichtigste ist das Mama und Kind gesund und wohlauf sind.

Am Freitag ging es für Sie aus einem anderen Grund ins Krankenhaus: Sie prallten bei einem Zweikampf mit dem Kopf gegen ein Geländer. Die Platzwunde wurde mit acht Klammern verarztet. Wie ist das Missgeschick passiert?

Hanke: Bei einem Lauf-Duell war ich ziemlich schnell dran. Da hat ein kleiner Stoß genügt, dass ich mich nicht unter Kontrolle gehabt habe.

Natürlich hätten Sie sich Ihr Abschiedsspiel anders vorgestellt, aber was sind überhaupt die ausschlaggebenden Gründe, das jetzt Schluss sein soll?

Hanke: Irgendwann ist einfach die Leidenschaft und der Spaß nicht mehr da. Das ist der eigentliche Grund, warum ich aufhöre.

Jürgen Hanke (in blau) verbrachte insgesamt 15 Jahre seiner Karriere beim USC Krumbach. Es zog ihn aber auch immer wieder zu anderen Vereinen. Bei den legendären Gebietsliga-Duellen mit Erzrivalen Kirchschlag 2017 und 2018 streifte er zum Beispiel das Kirchschlager Trikot über. Foto: Dominik Schneidhofer

Aber Sie blicken trotzdem auf eine erfolgreiche Karriere als Amateur-Fußballer zurück. Welche Momente, Spiele und Menschen bleiben in prägend in Erinnerung?

Hanke: Die prägende Person war sicher Willi Hatzl (Anm.: Krumbach-Trainer von 2008-2012). Seine Gedanken, wie man sich Fußball vorstellt, habe ich noch immer in meinem Kopf. Menschen, die mir in Erinnerung bleiben, gibt es so viele, dass es zu lange werden würde. Meine stärkste Zeit habe ich sicher beim SC Neudörfl gehabt 2014/15, wo wir auch in die Burgenlandliga aufgestiegen sind. In Erinnerung bleiben natürlich die Meistertitel einmal mit Hochneukirchen (2011/12) und zweimal mit Krumbach (2009/2010, 2015/2016). Neudörfl zähle ich auch dazu, da wir damals als Zweiter trotzdem aufgestiegen sind. An ein Match werde ich mich immer erinnern: Meinen Viererpack für Kirchschlag gegen Marienthal.

Die letzten Spieler aus der goldenen Krumbacher Generationen hören auf. Wie sehen Sie es um die Zukunft des Vereins bestellt?

Hanke: Natürlich ist es nicht einfach, wenn so erfahrene Spieler aufhören, aber es muss und es wird auch ohne uns weiter gehen. Die Burschen werden sich nach und nach entwickeln dann wird man sehen, was dabei raus kommt.

Und wie geht es mit Ihnen in Zukunft weiter. Kann Jürgen Hanke ganz ohne Fußball?

Hanke: Ganz ohne glaub ich nicht. Natürlich steht jetzt meine Familie und mein Beruf an erster Stelle. Wenn mich Krumbach braucht, können sie mich jederzeit anrufen, sonst werde ich am Donnerstag am Sportplatz in Bad Schönau anzutreffen sein. Da spielen wir ein bisschen um die Hetz und um ein Bier.