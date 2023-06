Manuel Aigner sagt Servus: „Durfte mit meinen besten Freunden spielen“

NÖN: Warum ist jetzt im Sommer endgültig Schluss?

Manuel Aigner: Eigentlich wollte ich schon vorige Saison aufhören aber unser neuer Coach Robi Geyer hat mich nochmal dazu überredet weiterzumachen. Hauptgründe sind das ich mit meiner Familie mehr Zeit verbringen möchte. Da ich auch an Wochenenden und in der Nacht arbeite war es immer schwieriger alles unter einem Hut zu bekommen.

Welche Emotionen kommen auf, wenn Sie an das Karriereende denken?

Aigner: Natürlich bin ich ein bisschen traurig, dass jetzt Schluss ist, aber es überwiegt die Freude auf eine schöne Karriere zurückblicken zu können und auf das was noch kommt.

Welche Spiele bleiben besonders in Erinnerung?

Aigner: Ganz oben stehen natürlich die Derbys gegen Kirchschlag. Vor so vielen Zuschauern spielen zu dürfen war etwas ganz besonderes. Auch sonst gibt's noch einige, aber das 4:4 gegen Wiesmath, wo wir 0:4 hinten waren und das 3:2 in Marienthal sind mir auch stark in Erinnerung geblieben. Überhaupt die Zeit in der Gebietsliga war etwas Besonderes.

Foto: Malcolm Zottl

Welche Menschen waren in Ihrer Karriere besonders wichtig?

Aigner: Ich bin allen, die mich auf meinen Weg begleitet haben sehr dankbar. Besonders war sicher auch, dass ich über so vielen Jahren mit meinen besten Freunden spielen durfte.

Die goldene Generation des USC Krumbach tritt jetzt endgültig ab. Wie sieht es um die Zukunft des Vereins aus?

Aigner: Wir haben sehr viele gute Jungs, die in der KM spielen oder bald spielen werden. Wenn die so weiter machen wie bisher dann könnte wieder so was wie bei uns damals entstehen. Also um unsere Zukunft brauchen wir uns keine Sorgen machen.

Geht es bei Manuel Aigner künftig ganz ohne Fußball?

Aigner: Solange mein bester Freund Obmann (Johannes Kager, Anm.) bleibt werd ich auf jeden Fall noch im Vorstand bleiben. Natürlich nur wenn er das auch möchte. Das ein oder andere mal werde ich noch in der Reserve auflaufen. Ganz ohne geht's dann doch nicht.