Schienbeinbruch überschattet Krumbachs Sieg

In Minute 26 brachte Sommerneuzugang Patrik Kökeny Krumbach noch in Führung. Für den Slowaken nahm der Fußballabend eine Stunde später aber ein sehr schmerzhaftes Ende. Der 23-Jährige steckte bei einem Zweikampf nicht zurück und wurde dann höchst unglücklich getroffen. Kökeny erlitt einen Schienbeinbruch. Das Match wurde für rund 40 Minuten unterbrochen, ehe Kökeny mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht wurde. Noch in der Nacht wurde der Pechvogel operiert. Aus dem Spital schickte Kökeny ein Daumen hoch-Foto an die Teamkollegen, die bei den Siegesfeierlichkeit wiederum an ihre Nummer zehn dachten - Kökenys Trikot durfte beim Jubelfoto nicht fehlen. Kökeny selbst wird nun freilich länger fehlen. Zumindest der Herbst ist für ihn gelaufen.

Foto: privat