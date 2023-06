Thomas Kager tritt ab: „Diese Erfahrung nimmt dir niemand mehr“

NÖN: Sie beenden im Sommer Ihre Fuballkarriere. Was waren die ausschlaggebenden Gründe?

Thomas Kager: Durch meine relativ schwere Knieverletzung, vor zirka zehn Jahren, geht es einfach nicht mehr so wie früher. Und ich bin ein Typ, der macht etwas entweder gescheit oder gar nicht. Ich werde auch bald den landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause übernehmen. Das nimmt dann doch viel Zeit in Anspruch.

Welche Emotionen kommen anlässlich des Karriereendes bei Ihnen auf?

Kager: Natürlich ist es schade und ich habe immer gerne Fußball gespielt, dennoch gibt es für alles ein Ende.

An welche Ereignisse blicken Sie in Ihrer Karriere besonders gern zurück? Sind Ihnen ein oder mehrere Spiele speziell in Erinnerung geblieben?

Kager: Auf jeden Fall das Derby gegen Kirchschlag, da hab ich bestimmt vor der höchsten Zuschauerzahl gespielt, seitdem ich Fußball spiele. Aber auch die Meistertitel mit Krumbach bleiben mir ewig in Erinnerung.

Obmann Johannes Kager (l.), Sektionsleiter Norbert Riegler (2.v.l.) und Florian Tanzler (r.) verabschiedeten im Rahmen des letzten heimspiels Jürgen Hanke, Thomas Kager und Manuel Aigner. Foto: USC Krumbach

Welche Mitspieler, Trainer oder auch Personen im Umfeld waren für Sie während Ihrer Karriere besonders wichtig und warum?

Kager: Dadurch, dass in Krumbach oft Trainerwechsel waren, hatte ich schon einige Trainer und jeder brachte seine Besonderheiten mit und diese Erfahrung nimmt dir niemand mehr. Auch bei den Spielern sehe ich das ähnlich, jeder nimmt seinen Charakter mit ins Spiel und man lernt so viel voneinander und miteinander. Deshalb will und kann ich hier keine konkreten Namen aufzählen.

Sie sind einer der Letzten aus der goldenen Krumbacher Generation, der aufhört. Wie sehen Sie es um die sportliche Zukunft des USC Krumbach bestellt?

Kager: Naja. Das ist schwierig zu beantworten. Es ist sicher kein Nachteil, dass wir vorerst in der 2. Klasse bleiben. So kann der USC den Nachwuchs integrieren und die Mannschaft langsam wachsen. Ich bin mir sicher, dass die Jungen das auch sehr gut meistern. Wenn sie weiter diszipliniert trainieren, sehe ich eine erfolgreiche Zukunft für den USC Krumbach.

Was planen Sie für Ihre Zukunft, geht es ganz ohne Fußball?

Kager: Grundsätzlich wird man mich nur mehr Zuschauer am Fußballplatz sehen. Sollte absoluter Personalmangel in der Reserve herrschen, helfe ich ihnen gerne aus.