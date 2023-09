Gradmesser für Kirchberg

Nach dem souveränen 3:2-Sieg gegen Hochneukirchen steht der nächste schwere Gegner vor der Kirchberger Tür. Im Bucklige Welt-Duell gegen Krumbach will Stefan Motsch nun sehen, ob seine Mannschaft reif für den Kampf um die Tabellenspitze ist.

„Es gab in der Vergangenheit schon einige hitzige Duelle, es ist fast wie ein Derby“, machte der Kirchberg-Coach seine Mannschaft heiß. Momentan steht Kirchberg auf dem zweiten Tabellenplatz, punktegleich mit Ternitz, die auf Platz eins stehen. Das Spiel gegen Krumbach verspricht einiges, denn Krumbach hat zehn Zähler auf dem Konto, also nur einen weniger als Kirchberg. „Das wird sicher eine harte Partie, aber danach können wir sehen wo wir stehen“, so Motsch. Auch die Statistik verspricht eine enge Partie, die letzten sechs Duelle der beiden gingen drei Mal zugunsten von Krumbach aus, zwei Mal konnte Kirchberg gewinnen und im vergangenen April gab es ein Unentschieden.

Am Sonntag ist dann Showdown in Kirchberg, um 16.30 Uhr geht es los. „Wir werden diese Woche extra hart trainieren und uns ideal vorbereiten“, gab Motsch bekannt, der Krumbach unbedingt bezwingen will. „Dieses Duell ist emotional extrem wichtig, da wird nichts hergeschenkt“, motiviert Motsch.