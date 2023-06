Nach einem durchwachsenen Herbst änderte Natschbach den Kurs

Mit den Leistungsträgern rund um Ali Ölmez, Srdan Tonkovic und Onur Keles erhoffte sich Natschbach in den vergangenen Jahren viel, doch ein zählbarer Erfolg schaute dabei nicht raus. Im Winter beschloss der Verein, die Verträge nicht zu verlängern und mehr auf die Jugend zu setzen. So mancher erwartete einen Einbruch, doch der USV konnte immerhin drei Punkte mehr als in der Hinrunde holen. Am Ende hatten die Natschbacher stressige Wochen mit Doppelrunden: „Die jungen Burschen haben sich stark bewiesen, jetzt am Ende sind wir froh, dass es vorbei ist“, fasst Trainer Leo Weißenböck zusammen.