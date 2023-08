Natschbach hat noch Luft nach oben

Gleich zwei Testspiele hatten die Natschbacher in der vergangenen Woche, einmal verlor die Weißenböck-Elf mit 1:4 gegen Lichtenwörth, einmal konnten sie sich mit 3:1 gegen die U23 von Gloggnitz durchsetzen.

Trotz der unterschiedlichen Ergebnisse waren die Spielverläufe beinahe ident: „Wir quälen uns immer am Anfang und sind nicht so spritzig wie unsere Gegner“, zeigt sich Trainer Weißenböck unzufrieden. Die fehlende „Spritzigkeit“ sei aber teilweise nachzuvollziehen: „Wir haben vor der Gloggnitz-Partie sehr hart trainiert, deswegen ist das zu hundert Prozent verständlich.“

In den kommenden Wochen will der Coach des USV trotzdem daran arbeiten. „Jetzt geht es immer mehr in Richtung Meisterschaft, da wird es sowieso was anderes sein, als in einem Testspiel“, gibt sich Weißenböck optimistisch.