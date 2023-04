Achtung Scharfschützen: Drei Spiele, 27 Treffer

4:4 beim Spiel zwischen Drasenhofen und Altlichtenwarth, ein 5:4-Erfolg von Titelkandidat Hauskirchen bei Altruppersdorf/Kleinhadersdorf und ein 5:5 im Derby zwischen

Eibesthal und Wilfersdorf, nachdem die Heimischen schon 4:1 geführt hatten – wer sich am Wochenende auf einen der drei Plätze verirrte, wurde mit reichlich Toren beschenkt.

Auch beim Match zwischen Drasenhofen und Altlichtenwarth sah eine Mannschaft schon wie der sicher geglaubte Sieger aus. Die Gäste lagen bereits mit 4:2 in Front, mussten in der Nachspielzeit allerdings noch den Ausgleich aus

einem Elfmeter-Nachschuss schlucken. „Ein turbulentes Match, aber für uns zwei verlorene Punkte“, war Altlichtenwarth-Funktionär Jürgen Roob ehrlich.

Hauskirchen: Zuerst Bezirksduell, dann Asparn

Fuchsteufelswild ging es auch in Kleinhadersdorf zu. Die Spielgemeinschaft verlangte Tabellenführer Hauskirchen in einem Neun-Tore-Spiel alles ab, verwandelte ein 0:1 und ein 1:2 zwischenzeitlich in ein 4:2, um in der Schlussminute doch noch das 4:5 schlucken zu müssen. „Ich könnte mich nicht erinnern, sowas schon erlebt zu haben. Für die Zuschauer war es sicher super, so viele Tore zu sehen“, postete Hauskirchen-Tormann und -Kapitän Johann Bischof am Samstag auf Instagram. Auch er musste gehörig durchpusten.

Der Last-Minute-Sieg und das gleichzeitige Remis von Asparn gegen die SG Dürnkrut/ Jedenspeigen (2:2) brachten noch mehr Schwung ins Titelrennen, bevor es am 1. Mai in Asparn zum direkten Duell kommt. Hauskirchen hält nach 15 Spielen bei 32 Punkten, Verfolger Asparn nach 14 bei 27. Das Hinspiel im Herbst ging mit 5:1 klar an die Haukis. ASV- Coach Alexander Schuh will mit Vollgas in die nächsten Wochen gehen, vor Hauskirchen kommt noch Eibesthal: „Die Marschroute ist volle Kanone. Da gibt es keine Ausrede.“ Er sieht das direkte Duell als gar nicht so entscheidend: „Ich glaube, dass die Rückrunde sehr ausgeglichen sein wird. Es werden die Favoriten auch noch Punkte liegen lassen.“

Hauskirchen und Sektionsleiter Franz Trötzmüller müssen, bevor sie nach Asparn fahren, noch gegen Hans Kraus und die SG Dürnkrut/Jedenspeigen ran – den aktuellen Ersten in der Rückrundentabelle. Trötzmüller ist bewusst: „Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit.“