Die voraussichtliche Einteilung

Es geht Schlag auf Schlag. Nachdem vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass es zur neuen Spielzeit statt drei zweiter Klassen nur noch zwei gibt, ist jetzt auch eine voraussichtliche Lösung auf dem Tisch, wie diese besetzt werden könnten. Die 1. Klasse Nord wird zudem in der Spielzeit 2023/24 mit 14 Vereinen an der Start gehen.

„Asparn wird in der Hauptgruppe Nordwest benötigt, damit Vereine aus dieser Hauptgruppe in das Waldviertel verlegt werden können“, gab Hauptgruppenobmann Günther Breiner bekannt. Er ließ verlautbaren: „Die Hauptgruppe Nord bedankt sich für das Verständnis der Überstellung bei Asparn.“

Hohenruppersdorf verliert - Stand jetzt - zwei Derbys

Stand jetzt kämen Groß-Schweinbarth, Obersdorf/Pillichsdorf, Großengersdorf (als Neueinsteiger), die SG Dürnkrut/Jedenspeigen und Hohenruppersdorf in die 2. Klasse Marchfeld. Damit würden vor allem die Hohenruppersdorfer zwei Derbys (gegen Sulz und Schrick) verlieren. Sektionsleiter Johannes Kohl sieht zusätzliche Baustellen: „Es ist sehr schwer, eine gute Lösung für alle zu finden, aber 30 Runden plus zehn Wochen Vorbereitung sind schon sehr viel. Wir waren mit der Zwölfer-Liga glücklich. Es wird schwieriger, die Leute in beiden Teams zusammenzukriegen. Spiele Mitte November vor 30 Leuten sind auch nicht attraktiv.“

Ein möglicher Orth-Abstieg aus der 1. Klasse Nord könnte die Karten in der Marchfelder Klasse allerdings neu mischen, der SCO müsste dann nämlich genau zu dieser Konstellation hinzugefügt werden.

Gaweinstal, Kreuzstetten, Schrick, Ulrichkirchen und Sulz vergrößern laut Plan die 2. Klasse Weinviertel. Kommen von oben Kronberg, Kreuttal, Großebersdorf oder Zistersdorf runter, würden sie ebenfalls Teil dieser Liga werden.

„Wichtig wäre uns, dass die Derbys bleiben. Momentan ist es schwierig zu planen. Wenn wir in den Norden kommen, kann ich die ganze Vorbereitung neu ausmachen“, sagte Gaweinstal-Obmann Andreas Fleckl noch vor der Einteilung. Auf den Funktionär kommt in den nächsten Tagen wohl viel Arbeit zu...

Weitere Stimmen aus dem Bezirk Gänserndorf

„Also grundsätzlich begrüßen wir das schon. 16 Vereine sind jetzt nichts ganz Neues, aber natürlich ist es schon länger her, dass es 30 Spiele in der Saison gab. Ich hoffe halt, dass es vernünftig aufgeteilt wird, damit die Fahrzeit zum Spiel überschaubar bleibt.“

Florian Mitlöhner, Pressesprecher in Obersiebenbrunn

„Die Idealzahl ist 14, aber das spielt es nicht. Bevor ich in einer Zwölfer-Liga spiele, habe ich lieber eine ‚Sechzehner‘.“

SG Dürnkrut/Jedenspeigen-Coach Hans Kraus

„Ich bin prinzipiell mit der Lösung zufrieden. In der Zukunft wäre es nur förderlich, wenn man das den Vereinen schneller kommuniziert. Es hat sich ja seit Jänner nichts geändert.“

Angern-Sportleiter Robert Binder

Wir waren eher gegen 16 Vereine, weil es schon viel Aufwand ist und die Pause im Sommer kurz ist. Aber du musst es eh so hinnehmen.“

Groß-Schweinbarth-Sektionsleiter Lukas Widhalm

Weitere Stimmen aus dem Bezirk Mistelbach

„Wir sollen in die Pulkautal kommen. Für die Zuschauer ist das besser, zum Fahren eine Katastrophe.“

Asparn-Trainer Alexander Schuh

„Sie wollten uns in die Pulkautal geben, das haben wir abgelehnt. Ich finde es okay. Fragwürdig ist für mich der Start in der ersten Augustwoche. Man könnte auch später starten und bis Mitte Dezember spielen.“

Roman Strobl, Sektionsleiter bei der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf

„Ich weiß nicht, warum so viele dafür stimmen. Ich finde, das ist ein kompletter Schwachsinn. Im Endeffekt werden wir keine Vorbereitung haben. So hast du 16 Meisterschafts- und circa vier Vorbereitungsspiele.“

Eibesthal-Spielertrainer Vinzenz Stadlbacher